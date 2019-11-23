Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 30

Meitantei Conan season 30 poster
Meitantei Conan 12+
Original title Season 30
Title Сезон 30
Season premiere 23 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 40
Runtime 16 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 30 description

В 30-м сезоне сериала «Детектив Конан», в то время как Конан заболевает и проводит много времени в постели, Хайбара и остальные пытаются расследовать очередное криминальное происшествие. Мальчик, известный тем, что разыгрывает людей, утверждает, что мужчина и женщина в его доме не являются его родителями. Конан подозревает, что он говорит правду. Конану приходится работать под давлением, когда вооруженный человек захватывает агентство Когоро. Он настаивает на том, чтобы кто-то из детективов выяснил, кто из трех заложников убил его сестру. Ученик старшей школы Кайто Куроба обнаруживает, что смерть его отца связана с известным вором.

8.5 IMDb
list of episodes
未亡人と探偵団
Season 30 Episode 1
23 November 2019
グランピング怪事件
Season 30 Episode 2
30 November 2019
毛利小五郎大講演会（前編）
Season 30 Episode 3
7 December 2019
毛利小五郎大講演会（中編）
Season 30 Episode 4
14 December 2019
毛利小五郎大講演会（後編）
Season 30 Episode 5
21 December 2019
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（序）
Season 30 Episode 6
4 January 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（破）
Season 30 Episode 7
11 January 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（急）
Season 30 Episode 8
18 January 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（結）
Season 30 Episode 9
25 January 2020
加賀令嬢ミステリーツアー（前編）
Season 30 Episode 10
15 February 2020
加賀令嬢ミステリーツアー（後編）
Season 30 Episode 11
22 February 2020
標的は警視庁交通部（一）
Season 30 Episode 12
7 March 2020
標的は警視庁交通部（二）
Season 30 Episode 13
14 March 2020
標的は警視庁交通部（三）
Season 30 Episode 14
21 March 2020
標的は警視庁交通部（四）
Season 30 Episode 15
28 March 2020
妻探しの秘密
Season 30 Episode 16
4 July 2020
追跡！探偵タクシー
Season 30 Episode 17
18 July 2020
割れた金魚鉢
Season 30 Episode 18
1 August 2020
対岸の事件
Season 30 Episode 19
15 August 2020
探偵を引きずり回す
Season 30 Episode 20
29 August 2020
完全犯罪のススメ
Season 30 Episode 21
5 September 2020
坊っちゃん亭へようこそ（前編）
Season 30 Episode 22
19 September 2020
坊っちゃん亭へようこそ（後編）
Season 30 Episode 23
26 September 2020
キッドＶＳ高明　狙われた唇（前編）
Season 30 Episode 24
3 October 2020
キッドＶＳ高明　狙われた唇（後編）
Season 30 Episode 25
10 October 2020
二つの素顔（前編）
Season 30 Episode 26
24 October 2020
二つの素顔（後編）
Season 30 Episode 27
31 October 2020
会社解散パーティ
Season 30 Episode 28
7 November 2020
いがみ合う乙女達
Season 30 Episode 29
14 November 2020
歩美の絵日記事件簿
Season 30 Episode 30
5 December 2020
オートマティック悲劇（前編）
Season 30 Episode 31
12 December 2020
オートマティック悲劇（後編）
Season 30 Episode 32
19 December 2020
町屋カフェでの事件
Season 30 Episode 33
26 December 2020
代役・京極真（前編）
Season 30 Episode 34
9 January 2021
代役・京極真（中編）
Season 30 Episode 35
16 January 2021
代役・京極真（後編）
Season 30 Episode 36
23 January 2021
能ある鷹は罪を隠す
Season 30 Episode 37
30 January 2021
スマイルの里の陰謀
Season 30 Episode 38
13 February 2021
憎しみのフライパン
Season 30 Episode 39
20 February 2021
迷惑な親切心
Season 30 Episode 40
27 February 2021
