В 30-м сезоне сериала «Детектив Конан», в то время как Конан заболевает и проводит много времени в постели, Хайбара и остальные пытаются расследовать очередное криминальное происшествие. Мальчик, известный тем, что разыгрывает людей, утверждает, что мужчина и женщина в его доме не являются его родителями. Конан подозревает, что он говорит правду. Конану приходится работать под давлением, когда вооруженный человек захватывает агентство Когоро. Он настаивает на том, чтобы кто-то из детективов выяснил, кто из трех заложников убил его сестру. Ученик старшей школы Кайто Куроба обнаруживает, что смерть его отца связана с известным вором.