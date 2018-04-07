В 28-м сезоне сериала «Детектив Конан» молодую вдову преследует неизвестный мужчина, который наворачивал круги вокруг ее дома и пытался столкнуть с лестницы. Тем временем юные детективы в кинотеатре смотрят фильм о Гомере. К ним присоединяется инспектор Ширатори. Он встретил женщину, которая, по его мнению, может быть его юношеской любовью. Конан и остальные детективы останавливают вора, который пытался ограбить старика. Они беседуют со стариком, и Конан невольно думает, что этот человек ведет себя странно. Загадочный случай, который произошел с Когоро, представляет интерес для «Черной организации». Джоди Старлинг видит знакомое лицо.