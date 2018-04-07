Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 28

Meitantei Conan 12+
Original title Season 28
Title Сезон 28
Season premiere 7 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 29
Runtime 12 hours 5 minutes
"Meitantei Conan" season 28 description

В 28-м сезоне сериала «Детектив Конан» молодую вдову преследует неизвестный мужчина, который наворачивал круги вокруг ее дома и пытался столкнуть с лестницы. Тем временем юные детективы в кинотеатре смотрят фильм о Гомере. К ним присоединяется инспектор Ширатори. Он встретил женщину, которая, по его мнению, может быть его юношеской любовью. Конан и остальные детективы останавливают вора, который пытался ограбить старика. Они беседуют со стариком, и Конан невольно думает, что этот человек ведет себя странно. Загадочный случай, который произошел с Когоро, представляет интерес для «Черной организации». Джоди Старлинг видит знакомое лицо.

"Meitantei Conan" season 28 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
ケーキが溶けた！
Season 28 Episode 1
7 April 2018
真犯人の叫び声
Season 28 Episode 2
28 April 2018
密室の謎解きショウ
Season 28 Episode 3
5 May 2018
妃弁護士SOS（前編）
Season 28 Episode 4
12 May 2018
妃弁護士SOS（後編）
Season 28 Episode 5
19 May 2018
似た者同士が犬猿の仲
Season 28 Episode 6
26 May 2018
相討ちの果て
Season 28 Episode 7
16 June 2018
七年後の目撃証言（前編）
Season 28 Episode 8
23 June 2018
七年後の目撃証言（後編）
Season 28 Episode 9
30 June 2018
Jリーグの用心棒
Season 28 Episode 10
14 July 2018
川床に流れた友情
Season 28 Episode 11
21 July 2018
燃えるテントの怪（前編）
Season 28 Episode 12
28 July 2018
燃えるテントの怪（後編）
Season 28 Episode 13
4 August 2018
目暮警部からの依頼
Season 28 Episode 14
1 September 2018
モデルになった探偵団
Season 28 Episode 15
8 September 2018
連れ去られたコナン（前編）
Season 28 Episode 16
15 September 2018
連れ去られたコナン（後編）
Season 28 Episode 17
22 September 2018
JK探偵鈴木園子
Season 28 Episode 18
29 September 2018
恋と推理の剣道大会（前編）
Season 28 Episode 19
6 October 2018
恋と推理の剣道大会（後編）
Season 28 Episode 20
13 October 2018
ミニパトポリス大追跡
Season 28 Episode 21
27 October 2018
JKトリオ秘密のカフェ（前編）
Season 28 Episode 22
3 November 2018
JKトリオ秘密のカフェ（後編）
Season 28 Episode 23
10 November 2018
殺意のあいのり
Season 28 Episode 24
17 November 2018
消えた少年探偵団
Season 28 Episode 25
24 November 2018
コナンのいない日
Season 28 Episode 26
1 December 2018
みかん畑に陽は沈む
Season 28 Episode 27
8 December 2018
心のこもったストラップ（前編）
Season 28 Episode 28
15 December 2018
心のこもったストラップ（後編）
Season 28 Episode 29
22 December 2018
