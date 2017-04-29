В 27-м сезоне сериала «Детектив Конан» Агаса покупает обед Лиге младших детективов в суши-ресторане. Затем герои становятся свидетелями убийства неприятного ресторанного критика и ищут подозреваемых среди клиентов и персонала. В следующий раз детективы отправляются посмотреть, как отец Генты принимает участие в странном соревновании. Конану приходится считать его подозреваемым, когда организатора состязания находят мертвым. Ран сталкивается с маленькой девочкой и помогает ей, не догадываясь, что за ними следят. Затем Ран приходит в себя и обнаруживает себя связанной и с кляпом во рту в темном незнакомом месте.