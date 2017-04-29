Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 27

Meitantei Conan season 27 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 27

Meitantei Conan 12+
Original title Season 27
Title Сезон 27
Season premiere 29 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 41
Runtime 17 hours 5 minutes
"Meitantei Conan" season 27 description

В 27-м сезоне сериала «Детектив Конан» Агаса покупает обед Лиге младших детективов в суши-ресторане. Затем герои становятся свидетелями убийства неприятного ресторанного критика и ищут подозреваемых среди клиентов и персонала. В следующий раз детективы отправляются посмотреть, как отец Генты принимает участие в странном соревновании. Конану приходится считать его подозреваемым, когда организатора состязания находят мертвым. Ран сталкивается с маленькой девочкой и помогает ей, не догадываясь, что за ними следят. Затем Ран приходит в себя и обнаруживает себя связанной и с кляпом во рту в темном незнакомом месте.

Series rating

0.0
8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 27 list of episodes. TV series release schedule
米花町二転三転ミステリー（前編）
Season 27 Episode 1
29 April 2017
米花町二転三転ミステリー（後編）
Season 27 Episode 2
6 May 2017
暗闇の山岳ルート
Season 27 Episode 3
13 May 2017
防犯システムの落とし穴
Season 27 Episode 4
20 May 2017
17年前と同じ現場（前編）
Season 27 Episode 5
3 June 2017
17年前と同じ現場（後編）
Season 27 Episode 6
10 June 2017
霊魂探偵殺害事件（前編）
Season 27 Episode 7
17 June 2017
霊魂探偵殺害事件（後編）
Season 27 Episode 8
24 June 2017
口の悪い九官鳥
Season 27 Episode 9
8 July 2017
裏切りのステージ（前編）
Season 27 Episode 10
15 July 2017
裏切りのステージ（後編）
Season 27 Episode 11
22 July 2017
汽笛の聞こえる古書店
Season 27 Episode 12
29 July 2017
断崖に消えたコナン（前編）
Season 27 Episode 13
5 August 2017
断崖に消えたコナン（後編）
Season 27 Episode 14
12 August 2017
ノブナガ四五〇事件
Season 27 Episode 15
2 September 2017
コナンと平次の鵺伝説（鳴声編）
Season 27 Episode 16
9 September 2017
コナンと平次の鵺伝説（爪跡編）
Season 27 Episode 17
16 September 2017
コナンと平次の鵺伝説（解決編）
Season 27 Episode 18
23 September 2017
不思議な予知仏像
Season 27 Episode 19
30 September 2017
機械じかけの目撃者
Season 27 Episode 20
7 October 2017
交差する運命の二人
Season 27 Episode 21
14 October 2017
試着室の死角（前編）
Season 27 Episode 22
28 October 2017
試着室の死角（後編）
Season 27 Episode 23
4 November 2017
探偵団と幽霊館
Season 27 Episode 24
11 November 2017
さざ波の魔法使い（前編）
Season 27 Episode 25
18 November 2017
さざ波の魔法使い（後編）
Season 27 Episode 26
25 November 2017
絵本から飛び出す爆弾魔（前編）
Season 27 Episode 27
2 December 2017
絵本から飛び出す爆弾魔（後編）
Season 27 Episode 28
9 December 2017
謎解きは喫茶ポアロで（前編）
Season 27 Episode 29
16 December 2017
謎解きは喫茶ポアロで（後編）
Season 27 Episode 30
23 December 2017
怪盗キッドの絡繰箱（前編）
Season 27 Episode 31
6 January 2018
怪盗キッドの絡繰箱（後編）
Season 27 Episode 32
13 January 2018
新任教師の骸骨事件（前編）
Season 27 Episode 33
20 January 2018
新任教師の骸骨事件（後編）
Season 27 Episode 34
27 January 2018
幕末維新ミステリーツアー（山口編）
Season 27 Episode 35
3 February 2018
幕末維新ミステリーツアー（萩編）
Season 27 Episode 36
10 February 2018
星付きレストランの謎
Season 27 Episode 37
24 February 2018
となりの江戸前推理ショー（前編）
Season 27 Episode 38
3 March 2018
となりの江戸前推理ショー（後編）
Season 27 Episode 39
10 March 2018
白い手の女（前編）
Season 27 Episode 40
17 March 2018
白い手の女（後編）
Season 27 Episode 41
24 March 2018
