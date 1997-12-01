Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 4

Meitantei Conan season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 4

Meitantei Conan 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 1 December 1997
Production year 1997
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Meitantei Conan" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Детектив Конан» Ричарда нанимает уходящий на пенсию миллиардер, чтобы помешать дочерям убить его из-за наследства. Когда он оказывается отравлен, Конан понимает, что в загадке его смерти есть нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Посещая известного гончара, Конан, Ричард и Рэйчел натыкаются на его труп. Сначала все думают, что это суицид, но потом у юных детективов возникают сомнения. Вскоре сыщики понимают, что внешность часто может быть обманчивой. Конан пытается разгадать тайну самоубийства Марджери Тейлор, но все подозреваемые, включая Ричарда, Рэйчел и его самого, имеют одинаковое алиби.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
総合病院殺人事件
Season 4 Episode 1
1 December 1997
スキーロッジ殺人事件（前編）
Season 4 Episode 2
8 December 1997
スキーロッジ殺人事件（後編）
Season 4 Episode 3
15 December 1997
誘拐現場特定事件
Season 4 Episode 4
22 December 1997
鶴の恩返し殺人事件
Season 4 Episode 5
5 January 1998
ドラキュラ荘殺人事件（前編）
Season 4 Episode 6
12 January 1998
ドラキュラ荘殺人事件（後編）
Season 4 Episode 7
19 January 1998
花の香り殺人事件
Season 4 Episode 8
26 January 1998
強盗犯人入院事件
Season 4 Episode 9
16 February 1998
恐怖のトラヴァース殺人事件（前編）
Season 4 Episode 10
23 February 1998
恐怖のトラヴァース殺人事件（後編）
Season 4 Episode 11
2 March 1998
雪女伝説殺人事件
Season 4 Episode 12
9 March 1998
小五郎のデート殺人事件
Season 4 Episode 13
16 March 1998
追いつめられた名探偵！連続２大殺人事件
Season 4 Episode 14
23 March 1998
別れのワイン殺人事件
Season 4 Episode 15
13 April 1998
名陶芸家殺人事件（前編）
Season 4 Episode 16
20 April 1998
名陶芸家殺人事件（後編）
Season 4 Episode 17
27 April 1998
初恋の人想い出事件（前編）
Season 4 Episode 18
2 May 1998
初恋の人想い出事件（後編）
Season 4 Episode 19
9 May 1998
時代劇俳優殺人事件（前編）
Season 4 Episode 20
16 May 1998
時代劇俳優殺人事件（後編）
Season 4 Episode 21
23 May 1998
盗賊団謎の洋館事件（前編）
Season 4 Episode 22
8 June 1998
盗賊団謎の洋館事件（後編）
Season 4 Episode 23
15 June 1998
スクープ写真殺人事件
Season 4 Episode 24
22 June 1998
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more