В 4-м сезоне сериала «Детектив Конан» Ричарда нанимает уходящий на пенсию миллиардер, чтобы помешать дочерям убить его из-за наследства. Когда он оказывается отравлен, Конан понимает, что в загадке его смерти есть нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Посещая известного гончара, Конан, Ричард и Рэйчел натыкаются на его труп. Сначала все думают, что это суицид, но потом у юных детективов возникают сомнения. Вскоре сыщики понимают, что внешность часто может быть обманчивой. Конан пытается разгадать тайну самоубийства Марджери Тейлор, но все подозреваемые, включая Ричарда, Рэйчел и его самого, имеют одинаковое алиби.