В 11-м сезоне сериала «Детектив Конан» частный детектив, который только что закончил прибыльное расследование, оказался зарезан, и единственная подсказка, которая есть у Конана, – это записка с нарисованными на ней кружком, крестом и треугольником. Конан, Ран и Когоро узнают, что в квартире обитает женщина, которая много лет назад сгорела заживо. Навещая нового преподавателя Рана по английскому языку, Хейджи и Конан приступают к расследованию смерти человека, который выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть. Опыт подсказывает ребятам, что это было не самоубийство. Конан переживает из-за мрачного настроения Хайбары.