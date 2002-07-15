Menu
Russian
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 11

Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 11

Meitantei Conan 12+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 15 July 2002
Production year 2002
Number of episodes 30
Runtime 12 hours 30 minutes
"Meitantei Conan" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Детектив Конан» частный детектив, который только что закончил прибыльное расследование, оказался зарезан, и единственная подсказка, которая есть у Конана, – это записка с нарисованными на ней кружком, крестом и треугольником. Конан, Ран и Когоро узнают, что в квартире обитает женщина, которая много лет назад сгорела заживо. Навещая нового преподавателя Рана по английскому языку, Хейджи и Конан приступают к расследованию смерти человека, который выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть. Опыт подсказывает ребятам, что это было не самоубийство. Конан переживает из-за мрачного настроения Хайбары.

8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 11 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
工藤新一ＮＹの事件（事件編）
Season 11 Episode 1
15 July 2002
工藤新一ＮＹの事件（推理編）
Season 11 Episode 2
22 July 2002
工藤新一ＮＹの事件（解決編）
Season 11 Episode 3
29 July 2002
迷いの森の光彦（前編）
Season 11 Episode 4
5 August 2002
迷いの森の光彦（後編）
Season 11 Episode 5
12 August 2002
孤島の姫と龍宮城（事件編）
Season 11 Episode 6
19 August 2002
孤島の姫と龍宮城（追求編）
Season 11 Episode 7
26 August 2002
孤島の姫と龍宮城（解決編）
Season 11 Episode 8
2 September 2002
愛と決断のスマッシュ（前編）
Season 11 Episode 9
9 September 2002
愛と決断のスマッシュ（後編）
Season 11 Episode 10
16 September 2002
屋形船　釣りショック
Season 11 Episode 11
14 October 2002
法廷の対決II　妃ＶＳ九条（前編）
Season 11 Episode 12
21 October 2002
法廷の対決II　妃ＶＳ九条（後編）
Season 11 Episode 13
28 October 2002
友情と殺意の関門海峡（前編）
Season 11 Episode 14
4 November 2002
友情と殺意の関門海峡（後編）
Season 11 Episode 15
18 November 2002
悪意と聖者の行進（前編）
Season 11 Episode 16
25 November 2002
悪意と聖者の行進（後編）
Season 11 Episode 17
2 December 2002
戻ってきた被害者
Season 11 Episode 18
9 December 2002
揺れる警視庁　1200万人の人質
Season 11 Episode 19
6 January 2003
見えない容疑者（前編）
Season 11 Episode 20
13 January 2003
見えない容疑者（後編）
Season 11 Episode 21
20 January 2003
残された声なき証言（前編）
Season 11 Episode 22
27 January 2003
残された声なき証言（後編）
Season 11 Episode 23
3 February 2003
黒の組織との接触（交渉編）
Season 11 Episode 24
10 February 2003
黒の組織との接触（追跡編）
Season 11 Episode 25
17 February 2003
黒の組織との接触（決死編）
Season 11 Episode 26
24 February 2003
夕日に染まった雛人形（前編）
Season 11 Episode 27
3 March 2003
夕日に染まった雛人形（後編）
Season 11 Episode 28
10 March 2003
壊れた柵の展望台
Season 11 Episode 29
17 March 2003
陽のあたる場所
Season 11 Episode 30
14 April 2003
