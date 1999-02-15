В 6-м сезоне сериала «Детектив Конан» во время путешествия в поезде «Полярная звезда» Конан становится свидетелем странной перестрелки, почти идентичной по исполнению и обстоятельствам сюжету неопубликованного романа, написанного его отцом. Познакомившись с детективами Сато и Такаги из столичной полиции Токио, Конан присоединяется к ним, когда они расследуют дело о загадочном взломе и убийстве. Ран сталкивается в автобусе со стариком, который кладет ей в сумку диск. Затем она пытается найти его, но он пропал. Во время летних каникул на пляже с Раном и Конаном Соноко оказывается целью злобного серийного убийцы.