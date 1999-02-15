Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 6

Meitantei Conan season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 6

Meitantei Conan 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 15 February 1999
Production year 1999
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Детектив Конан» во время путешествия в поезде «Полярная звезда» Конан становится свидетелем странной перестрелки, почти идентичной по исполнению и обстоятельствам сюжету неопубликованного романа, написанного его отцом. Познакомившись с детективами Сато и Такаги из столичной полиции Токио, Конан присоединяется к ним, когда они расследуют дело о загадочном взломе и убийстве. Ран сталкивается в автобусе со стариком, который кладет ей в сумку диск. Затем она пытается найти его, но он пропал. Во время летних каникул на пляже с Раном и Конаном Соноко оказывается целью злобного серийного убийцы.  

Series rating

0.0
0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 6 list of episodes. TV series release schedule
消えた凶器捜索事件
Season 6 Episode 1
15 February 1999
青の古城探索事件（前編）
Season 6 Episode 2
22 February 1999
青の古城探索事件（後編）
Season 6 Episode 3
8 March 1999
最後の上映殺人事件（前編）
Season 6 Episode 4
22 March 1999
最後の上映殺人事件（後編）
Season 6 Episode 5
5 April 1999
SOS！歩美からのメッセージ
Season 6 Episode 6
12 April 1999
結婚前夜の密室事件（前編）
Season 6 Episode 7
19 April 1999
結婚前夜の密室事件（後編）
Season 6 Episode 8
26 April 1999
疑惑の天体観測
Season 6 Episode 9
3 May 1999
上野発北斗星３号（前編）
Season 6 Episode 10
10 May 1999
上野発北斗星３号（後編）
Season 6 Episode 11
24 May 1999
本庁の刑事恋物語（前編）
Season 6 Episode 12
31 May 1999
本庁の刑事恋物語（後編）
Season 6 Episode 13
7 June 1999
路面電車急停止事件
Season 6 Episode 14
14 June 1999
遊園地パンジー事件
Season 6 Episode 15
21 June 1999
自動車爆発事件の真相（前編）
Season 6 Episode 16
28 June 1999
自動車爆発事件の真相（後編）
Season 6 Episode 17
5 July 1999
謎の老人失踪事件
Season 6 Episode 18
12 July 1999
園子のアブない夏物語（前編）
Season 6 Episode 19
19 July 1999
園子のアブない夏物語（後編）
Season 6 Episode 20
26 July 1999
水中の鍵密室事件
Season 6 Episode 21
2 August 1999
本庁の刑事恋物語２（前編）
Season 6 Episode 22
9 August 1999
本庁の刑事恋物語２（後編）
Season 6 Episode 23
16 August 1999
沈黙の環状線
Season 6 Episode 24
23 August 1999
怪奇五重塔伝説（前編）
Season 6 Episode 25
6 September 1999
怪奇五重塔伝説（後編）
Season 6 Episode 26
13 September 1999
流水亭に流れる殺意
Season 6 Episode 27
20 September 1999
空飛ぶ密室 工藤新一最初の事件
Season 6 Episode 28
27 September 1999
