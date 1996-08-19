Во 2-м сезоне сериала «Детектив Конан» продолжается история сыщика, возраст которого был изменен в результате химического воздействия. Теперь герою в лице маленького мальчика приходится скрывать от окружающих свое умственное развитие. Когда жена адвоката оказывается убита при странных обстоятельствах, Конан вмешивается, чтобы разобраться в этом. Музыкальная шкатулка, телефонный звонок и скрепка — все указывает на убийцу, которого никто не ожидал увидеть в этой роли. Ричард Мур снимается в популярном телешоу Prime Time Mystery Hour. Конан и Рэйчел наслаждаются просмотром из зала. Внезапно в студии происходит жестокое убийство.