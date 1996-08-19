Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 2

Meitantei Conan season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 2

Meitantei Conan 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 August 1996
Production year 1996
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Meitantei Conan" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Детектив Конан» продолжается история сыщика, возраст которого был изменен в результате химического воздействия. Теперь герою в лице маленького мальчика приходится скрывать от окружающих свое умственное развитие. Когда жена адвоката оказывается убита при странных обстоятельствах, Конан вмешивается, чтобы разобраться в этом. Музыкальная шкатулка, телефонный звонок и скрепка — все указывает на убийцу, которого никто не ожидал увидеть в этой роли. Ричард Мур снимается в популярном телешоу Prime Time Mystery Hour. Конан и Рэйчел наслаждаются просмотром из зала. Внезапно в студии происходит жестокое убийство.

8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 2 list of episodes. TV series release schedule
コンピューター殺人事件
Season 2 Episode 1
19 August 1996
アリバイ証言殺人事件
Season 2 Episode 2
26 August 1996
テレビ局殺人事件
Season 2 Episode 3
2 September 1996
コーヒーショップ殺人事件
Season 2 Episode 4
9 September 1996
探偵団サバイバル事件
Season 2 Episode 5
16 September 1996
山荘包帯男殺人事件（前編）
Season 2 Episode 6
23 September 1996
山荘包帯男殺人事件（後編）
Season 2 Episode 7
30 September 1996
月曜夜７時３０分殺人事件
Season 2 Episode 8
7 October 1996
サボテンの花殺人事件
Season 2 Episode 9
14 October 1996
赤鬼村火祭殺人事件
Season 2 Episode 10
21 October 1996
資産家令嬢殺人事件（前編）
Season 2 Episode 11
28 October 1996
資産家令嬢殺人事件（後編）
Season 2 Episode 12
4 November 1996
優勝旗切り裂き事件
Season 2 Episode 13
11 November 1996
カラオケボックス殺人事件
Season 2 Episode 14
18 November 1996
江戸川コナン誘拐事件
Season 2 Episode 15
25 November 1996
堀田三兄弟殺人事件
Season 2 Episode 16
2 December 1996
顔パック殺人事件
Season 2 Episode 17
9 December 1996
雪山山荘殺人事件
Season 2 Episode 18
6 January 1997
スポーツクラブ殺人事件
Season 2 Episode 19
13 January 1997
外交官殺人事件（前編）
Season 2 Episode 20
20 January 1997
外交官殺人事件（後編）
Season 2 Episode 21
27 January 1997
図書館殺人事件
Season 2 Episode 22
3 February 1997
ゴルフ練習場殺人事件
Season 2 Episode 23
10 March 1997
霧天狗伝説殺人事件
Season 2 Episode 24
17 March 1997
謎の凶器殺人事件
Season 2 Episode 25
7 April 1997
ゲーム会社殺人事件
Season 2 Episode 26
14 April 1997
TV series release schedule
