В 22-м сезоне сериала «Детектив Конан», помогая Эйсукэ выяснить местонахождение его сестры, Ран и Конан узнают, что он получает подозрительные телефонные звонки. Конан, Ран и Эйсукэ ищут сестру Эйсукэ. Расследование приводит героев в особняк, где Эйсукэ жил раньше, как раз в тот момент, когда владелец дома совершает подозрительное самоубийство. Тем временем Конан начинает беспокоиться, что у Эйсукэ есть скрытые мотивы. Конан помогает ФБР разоблачить члена «Черной организации», который работал под прикрытием в качестве пациента в больнице, где содержится Рена Мизунаси. Местонахождение Рены становится известно Черной организации...