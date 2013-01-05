Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 22

Meitantei Conan season 22
Meitantei Conan Season 22

Meitantei Conan 12+
Original title Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 5 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 35
Runtime 14 hours 35 minutes
"Meitantei Conan" season 22 description

В 22-м сезоне сериала «Детектив Конан», помогая Эйсукэ выяснить местонахождение его сестры, Ран и Конан узнают, что он получает подозрительные телефонные звонки. Конан, Ран и Эйсукэ ищут сестру Эйсукэ. Расследование приводит героев в особняк, где Эйсукэ жил раньше, как раз в тот момент, когда владелец дома совершает подозрительное самоубийство. Тем временем Конан начинает беспокоиться, что у Эйсукэ есть скрытые мотивы. Конан помогает ФБР разоблачить члена «Черной организации», который работал под прикрытием в качестве пациента в больнице, где содержится Рена Мизунаси. Местонахождение Рены становится известно Черной организации...

Series rating

0.0
0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 22 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
命を賭けた恋愛中継（中継開始）
Season 22 Episode 1
5 January 2013
命を賭けた恋愛中継（絶体絶命）
Season 22 Episode 2
12 January 2013
命を賭けた恋愛中継（現場突入）
Season 22 Episode 3
19 January 2013
泡と湯気と煙（前篇）
Season 22 Episode 4
26 January 2013
泡と湯気と煙（後編）
Season 22 Episode 5
2 February 2013
時限爆弾を乗せた車
Season 22 Episode 6
9 February 2013
誰にもとけない氷の罠
Season 22 Episode 7
16 February 2013
高木刑事３千万拾う
Season 22 Episode 8
23 February 2013
依頼人からのメッセージ
Season 22 Episode 9
2 March 2013
工藤優作の未解決事件（前編）
Season 22 Episode 10
9 March 2013
工藤優作の未解決事件（後編）
Season 22 Episode 11
16 March 2013
隅田川夜桜ルート（前編）
Season 22 Episode 12
23 March 2013
隅田川夜桜ルート（後編）
Season 22 Episode 13
30 March 2013
消えた老舗の和菓子
Season 22 Episode 14
20 April 2013
葡萄畑に薔薇の花
Season 22 Episode 15
27 April 2013
花壇あらしの陰謀
Season 22 Episode 16
4 May 2013
女学園の窓
Season 22 Episode 17
11 May 2013
まさか！UFO墜落事件
Season 22 Episode 18
18 May 2013
灰原の秘密に迫る影（前編）
Season 22 Episode 19
8 June 2013
灰原の秘密に迫る影（後編）
Season 22 Episode 20
15 June 2013
漆黒の特急（発車）
Season 22 Episode 21
13 July 2013
漆黒の特急（隧道）
Season 22 Episode 22
20 July 2013
漆黒の特急（交差）
Season 22 Episode 23
27 July 2013
漆黒の特急（終点）
Season 22 Episode 24
3 August 2013
密室にいるコナン
Season 22 Episode 25
10 August 2013
謎解きするバーボン
Season 22 Episode 26
17 August 2013
はめられた名探偵
Season 22 Episode 27
31 August 2013
ゆっくり落ちた男
Season 22 Episode 28
7 September 2013
未確認衝撃事件
Season 22 Episode 29
14 September 2013
みんなが見ていた（前編）
Season 22 Episode 30
21 September 2013
みんなが見ていた（後編）
Season 22 Episode 31
28 September 2013
服部平次と吸血鬼館（一）
Season 22 Episode 32
5 October 2013
服部平次と吸血鬼館（二）
Season 22 Episode 33
12 October 2013
服部平次と吸血鬼館（三）
Season 22 Episode 34
19 October 2013
服部平次と吸血鬼館（四）
Season 22 Episode 35
26 October 2013
TV series release schedule
