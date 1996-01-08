Menu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 January 1996
Production year 1996
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Детектив Конан» в центре событий оказывается детектив, который учится в старших классах и помогает сотрудникам правоохранительных органов распутывать сложные дела. Однажды на него напали представители «Черной организации» и заставили попробовать новое запрещенное вещество. От апотоксина-4869 главный герой должен был погибнуть, но вместо этого он стал семилетним ребенком. Он решает скрыть свою настоящую личность и взять псевдоним Конан Эдогава, который образован от имен его любимого писателя Артура Конан Дойла и Эдогавы Рампо. Под видом ребенка герой стал жить с подругой Ран Мори... 

ジェットコースター殺人事件
Season 1 Episode 1
8 January 1996
社長令嬢誘拐事件
Season 1 Episode 2
15 January 1996
アイドル密室殺人事件
Season 1 Episode 3
22 January 1996
大都会暗号マップ事件
Season 1 Episode 4
29 January 1996
新幹線大爆破事件
Season 1 Episode 5
5 February 1996
バレンタイン殺人事件
Season 1 Episode 6
12 February 1996
月いちプレゼント脅迫事件
Season 1 Episode 7
19 February 1996
美術館オーナー殺人事件
Season 1 Episode 8
26 February 1996
天下一夜祭殺人事件
Season 1 Episode 9
4 March 1996
プロサッカー選手脅迫事件
Season 1 Episode 10
11 March 1996
ピアノソナタ「月光」殺人事件
Season 1 Episode 11
18 March 1996
歩美ちゃん誘拐事件
Season 1 Episode 12
25 March 1996
奇妙な人捜し殺人事件
Season 1 Episode 13
1 April 1996
謎のメッセージ狙撃事件
Season 1 Episode 14
8 April 1996
消えた死体殺人事件
Season 1 Episode 15
15 April 1996
骨董品コレクター殺人事件
Season 1 Episode 16
22 April 1996
デパートジャック事件
Season 1 Episode 17
29 April 1996
６月の花嫁殺人事件
Season 1 Episode 18
6 May 1996
エレベーター殺人事件
Season 1 Episode 19
13 May 1996
幽霊屋敷殺人事件
Season 1 Episode 20
20 May 1996
TVドラマロケ殺人事件
Season 1 Episode 21
27 May 1996
豪華客船連続殺人事件（前編）
Season 1 Episode 22
3 June 1996
豪華客船連続殺人事件（後編）
Season 1 Episode 23
10 June 1996
謎の美女記憶喪失事件
Season 1 Episode 24
17 June 1996
偽りの身代金誘拐事件
Season 1 Episode 25
24 June 1996
愛犬ジョン殺人事件
Season 1 Episode 26
1 July 1996
小五郎の同窓会殺人事件（前編）
Season 1 Episode 27
5 August 1996
小五郎の同窓会殺人事件（後編）
Season 1 Episode 28
12 August 1996
