В 1-м сезоне сериала «Детектив Конан» в центре событий оказывается детектив, который учится в старших классах и помогает сотрудникам правоохранительных органов распутывать сложные дела. Однажды на него напали представители «Черной организации» и заставили попробовать новое запрещенное вещество. От апотоксина-4869 главный герой должен был погибнуть, но вместо этого он стал семилетним ребенком. Он решает скрыть свою настоящую личность и взять псевдоним Конан Эдогава, который образован от имен его любимого писателя Артура Конан Дойла и Эдогавы Рампо. Под видом ребенка герой стал жить с подругой Ран Мори...