Meitantei Conan 1996 - 2024, season 32
12+
Original title
Season 32
Title
Сезон 32
Season premiere
23 April 2022
Production year
2022
Number of episodes
92
Runtime
38 hours 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.5
IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 32 list of episodes.
TV series release schedule
歩美の絵日記事件簿２
Season 32
Episode 1
23 April 2022
言えないアリバイ
Season 32
Episode 2
30 April 2022
警察学校編 Wild Police Story CASE.萩原研二
Season 32
Episode 3
7 May 2022
復讐のフィギュア
Season 32
Episode 4
14 May 2022
豚汁は命がけの合図
Season 32
Episode 5
21 May 2022
天罰くだる誕生パーティー（前編）
Season 32
Episode 6
4 June 2022
天罰くだる誕生パーティー（後編）
Season 32
Episode 7
11 June 2022
赤いヒツジの不気味なゲーム（前編）
Season 32
Episode 8
18 June 2022
赤いヒツジの不気味なゲーム（後編）
Season 32
Episode 9
25 June 2022
目暮、刑事人生の危機
Season 32
Episode 10
9 July 2022
森川御殿の陰謀（前編）
Season 32
Episode 11
16 July 2022
森川御殿の陰謀（後編）
Season 32
Episode 12
23 July 2022
少年探偵団の肝試し
Season 32
Episode 13
30 July 2022
牧場に墜ちた火種（前編）
Season 32
Episode 14
6 August 2022
牧場に墜ちた火種（後編）
Season 32
Episode 15
13 August 2022
幽霊になって復讐を
Season 32
Episode 16
3 September 2022
あの人を取り戻したい
Season 32
Episode 17
17 September 2022
わるいやつら
Season 32
Episode 18
24 September 2022
警察に居座った男
Season 32
Episode 19
1 October 2022
沖野ヨーコと屋根裏の密室（前編）
Season 32
Episode 20
8 October 2022
沖野ヨーコと屋根裏の密室（後編）
Season 32
Episode 21
15 October 2022
警察学校編 Wild Police Story CASE. 諸伏景光
Season 32
Episode 22
29 October 2022
雨と悪意のスパイラル
Season 32
Episode 23
5 November 2022
狙われたひよこ鑑定士
Season 32
Episode 24
12 November 2022
夢見る貴婦人、最後の恋
Season 32
Episode 25
19 November 2022
探偵は眠らない
Season 32
Episode 26
26 November 2022
死が二人を分かつまで
Season 32
Episode 27
3 December 2022
恋する商店街
Season 32
Episode 28
24 December 2022
円谷光彦の探偵ノート
Season 32
Episode 29
7 January 2023
受話器ごしのスウィートボイス
Season 32
Episode 30
14 January 2023
サプライズは悲劇のはじまり
Season 32
Episode 31
21 January 2023
工藤優作の推理ショー（前編）
Season 32
Episode 32
28 January 2023
工藤優作の推理ショー（後編）
Season 32
Episode 33
4 February 2023
探偵団の引ったくり大追跡
Season 32
Episode 34
11 February 2023
てっちり対決ミステリーツアー（門司港・小倉編）
Season 32
Episode 35
18 February 2023
てっちり対決ミステリーツアー（下関編）
Season 32
Episode 36
25 February 2023
カリスマ社長の極秘計画
Season 32
Episode 37
4 March 2023
警察学校編 Wild Police Story CASE. 降谷零
Season 32
Episode 38
11 March 2023
黒ずくめの謀略（狩り）
Season 32
Episode 39
25 March 2023
黒ずくめの謀略（上陸）
Season 32
Episode 40
1 April 2023
黒ずくめの謀略（正体）
Season 32
Episode 41
8 April 2023
灰原を狙うカメラ
Season 32
Episode 42
15 April 2023
愛犬パン君はおりこうさん
Season 32
Episode 43
22 April 2023
哀しみの裏切り横丁
Season 32
Episode 44
29 April 2023
Jリーグ決戦の舞台裏
Season 32
Episode 45
13 May 2023
冷え切った男達
Season 32
Episode 46
20 May 2023
不吉な縁結び（前編）
Season 32
Episode 47
3 June 2023
不吉な縁結び（後編）
Season 32
Episode 48
10 June 2023
歩美の絵日記事件簿３
Season 32
Episode 49
17 June 2023
不運で不審な被害者
Season 32
Episode 50
24 June 2023
天才レストラン
Season 32
Episode 51
8 July 2023
眠れる街に消えた犯人
Season 32
Episode 52
15 July 2023
女子会ミステリー
Season 32
Episode 53
22 July 2023
張り込み２
Season 32
Episode 54
29 July 2023
宮野明美のタイムカプセル（前編）
Season 32
Episode 55
5 August 2023
宮野明美のタイムカプセル（後編）
Season 32
Episode 56
12 August 2023
消えた男の夢
Season 32
Episode 57
2 September 2023
円谷光彦の探偵ノート２
Season 32
Episode 58
9 September 2023
私がやりましたか？
Season 32
Episode 59
16 September 2023
風の女神・萩原千速（前編）
Season 32
Episode 60
23 September 2023
風の女神・萩原千速（後編）
Season 32
Episode 61
30 September 2023
疑惑の２０００万円
Season 32
Episode 62
14 October 2023
不死身男のプライド
Season 32
Episode 63
21 October 2023
赤べこと３人の福男
Season 32
Episode 64
4 November 2023
青春小説に罪の匂い
Season 32
Episode 65
11 November 2023
真犯人は逃走中
Season 32
Episode 66
18 November 2023
キッドＶＳ安室 王妃の前髪（クイーンズ・バング）（前編）
Season 32
Episode 67
2 December 2023
キッドＶＳ安室 王妃の前髪（クイーンズ・バング）（後編）
Season 32
Episode 68
9 December 2023
ハメられたのは私
Season 32
Episode 69
16 December 2023
カードに伏せられた秘密
Season 32
Episode 70
23 December 2023
高木と伊達と手帳の約束（前編）
Season 32
Episode 71
6 January 2024
高木と伊達と手帳の約束（後編）
Season 32
Episode 72
13 January 2024
ルーブ・ゴールドバーグマシン（前編）
Season 32
Episode 73
20 January 2024
ルーブ・ゴールドバーグマシン（後編）
Season 32
Episode 74
27 January 2024
ラスト・ディナーをあなたに
Season 32
Episode 75
3 February 2024
お騒がせな籠城
Season 32
Episode 76
10 February 2024
千速と重悟の婚活パーティー（前編）
Season 32
Episode 77
2 March 2024
千速と重悟の婚活パーティー（後編）
Season 32
Episode 78
9 March 2024
空手の先生、毛利蘭
Season 32
Episode 79
16 March 2024
女子会ミステリー２
Season 32
Episode 80
23 March 2024
４人だけの同窓会
Season 32
Episode 81
6 April 2024
失われたお宝ミステリー
Season 32
Episode 82
13 April 2024
あぶなすぎるメロン畑
Season 32
Episode 83
27 April 2024
張り込み３
Season 32
Episode 84
4 May 2024
群馬と長野 県境の遺体（前編）
Season 32
Episode 85
11 May 2024
群馬と長野 県境の遺体（後編）
Season 32
Episode 86
18 May 2024
歩美の絵日記事件簿４
Season 32
Episode 87
1 June 2024
逆上せあがった探偵
Season 32
Episode 88
8 June 2024
ザ・取調室２
Season 32
Episode 89
15 June 2024
コナンと目暮 ２人の人質（前編）
Season 32
Episode 90
22 June 2024
コナンと目暮 ２人の人質（後編）
Season 32
Episode 91
29 June 2024
トリプルコラボの浮気疑惑（前編）
Season 32
Episode 92
20 July 2024
