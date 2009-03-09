В 18-м сезоне сериала «Детектив Конан» серия загадочных текстовых сообщений приводит Конана, Ран и Когоро к мысли, что маленький мальчик мог быть случайно заперт в автомобиле. Когда студент колледжа, который собирал моллюсков на пляже, оказывается смертельно отравлен, Конан подозревает, что убийцей является один из его друзей. В течение спокойного дня в офисе Когоро неожиданно получает помощь от русской голубой кошки Эри в расшифровке странного текстового сообщения для клиента. Юми и Такаги маскируются под жениха и невесту, чтобы поймать серийного убийцу, нацеленного на молодоженов.