Meitantei Conan 1996 - 2024 season 18

Meitantei Conan season 18 poster
Meitantei Conan

Meitantei Conan 12+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 9 March 2009
Production year 2009
Number of episodes 38
Runtime 15 hours 50 minutes
"Meitantei Conan" season 18 description

В 18-м сезоне сериала «Детектив Конан» серия загадочных текстовых сообщений приводит Конана, Ран и Когоро к мысли, что маленький мальчик мог быть случайно заперт в автомобиле. Когда студент колледжа, который собирал моллюсков на пляже, оказывается смертельно отравлен, Конан подозревает, что убийцей является один из его друзей. В течение спокойного дня в офисе Когоро неожиданно получает помощь от русской голубой кошки Эри в расшифровке странного текстового сообщения для клиента. Юми и Такаги маскируются под жениха и невесту, чтобы поймать серийного убийцу, нацеленного на молодоженов. 

Series rating

0.0
0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 18 list of episodes. TV series release schedule
柔よく謎を制す（前編）
Season 18 Episode 1
9 March 2009
柔よく謎を制す（後編）
Season 18 Episode 2
16 March 2009
都市伝説の正体（前編）
Season 18 Episode 3
18 April 2009
都市伝説の正体（後編）
Season 18 Episode 4
25 April 2009
初恋の傷跡
Season 18 Episode 5
2 May 2009
過去を呼ぶ傷跡
Season 18 Episode 6
9 May 2009
新たなる傷跡と口笛の男
Season 18 Episode 7
16 May 2009
古き傷跡と刑事の魂
Season 18 Episode 8
23 May 2009
消えた名画の秘密
Season 18 Episode 9
30 May 2009
怪盗キッドVS最強金庫（前編）
Season 18 Episode 10
13 June 2009
怪盗キッドVS最強金庫（後編）
Season 18 Episode 11
20 June 2009
愚か者への遺産
Season 18 Episode 12
4 July 2009
毛利小五郎探偵廃業の日（前編）
Season 18 Episode 13
11 July 2009
毛利小五郎探偵廃業の日（後編）
Season 18 Episode 14
18 July 2009
魚が消える一角岩（前編）
Season 18 Episode 15
25 July 2009
魚が消える一角岩（後編）
Season 18 Episode 16
1 August 2009
不協和音を奏でる手
Season 18 Episode 17
8 August 2009
霧にむせぶ魔女（前編）
Season 18 Episode 18
5 September 2009
霧にむせぶ魔女（後編）
Season 18 Episode 19
12 September 2009
犯人との二日間（一日目）
Season 18 Episode 20
19 September 2009
犯人との二日間（二日目）
Season 18 Episode 21
26 September 2009
回転寿司ミステリー（前編）
Season 18 Episode 22
3 October 2009
回転寿司ミステリー（後編）
Season 18 Episode 23
10 October 2009
犯人は元太の父ちゃん（前編）
Season 18 Episode 24
17 October 2009
犯人は元太の父ちゃん（後編）
Season 18 Episode 25
24 October 2009
ザ・取調室
Season 18 Episode 26
31 October 2009
こうのとりミステリーツアー（蘭捜索編）
Season 18 Episode 27
7 November 2009
こうのとりミステリーツアー（陽菜追跡編）
Season 18 Episode 28
14 November 2009
恐怖の交差点
Season 18 Episode 29
21 November 2009
危険な二人連れ
Season 18 Episode 30
28 November 2009
死亡の館、赤い壁（三顧の礼）
Season 18 Episode 31
5 December 2009
死亡の館、赤い壁（掌中の物）
Season 18 Episode 32
12 December 2009
死亡の館、赤い壁（死せる孔明）
Season 18 Episode 33
19 December 2009
死亡の館、赤い壁（空城の計）
Season 18 Episode 34
26 December 2009
虹色の誘拐
Season 18 Episode 35
16 January 2010
探偵団VS強盗団（騒然）
Season 18 Episode 36
23 January 2010
探偵団VS強盗団（沈黙）
Season 18 Episode 37
30 January 2010
見てない目撃者
Season 18 Episode 38
6 February 2010
TV series release schedule
