В 15-м сезоне сериала «Детектив Конан» в походе Конан, Агаса и остальные детективы натыкаются на мертвого охотника за сокровищами. Пока Агаса предупреждает полицию, остальные встречают группу соперничающих охотников за сокровищами и следуют за ними в странный, полный ловушек особняк. Женщину находят мертвой в результате самоубийства. Следователи выясняют, что она, возможно, присвоила крупную сумму денег у своего работодателя. Когоро нанимает женщину, которая хочет найти свой пропавший мобильный телефон. Ей должен позвонить ее возлюбленный. Вскоре после того, как она находит свой гаджет, ее убивают.