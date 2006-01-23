Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 15

Meitantei Conan season 15 poster
Meitantei Conan

Meitantei Conan 12+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 23 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Meitantei Conan" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Детектив Конан» в походе Конан, Агаса и остальные детективы натыкаются на мертвого охотника за сокровищами. Пока Агаса предупреждает полицию, остальные встречают группу соперничающих охотников за сокровищами и следуют за ними в странный, полный ловушек особняк. Женщину находят мертвой в результате самоубийства. Следователи выясняют, что она, возможно, присвоила крупную сумму денег у своего работодателя. Когоро нанимает женщину, которая хочет найти свой пропавший мобильный телефон. Ей должен позвонить ее возлюбленный. Вскоре после того, как она находит свой гаджет, ее убивают.

season 15 list of episodes
超秘密の通学路（前編）
Season 15 Episode 1
23 January 2006
超秘密の通学路（後編）
Season 15 Episode 2
30 January 2006
もう戻れない二人（前編）
Season 15 Episode 3
6 February 2006
もう戻れない二人（後編）
Season 15 Episode 4
13 February 2006
本庁の刑事恋物語7（前編）
Season 15 Episode 5
20 February 2006
本庁の刑事恋物語7（後編）
Season 15 Episode 6
27 February 2006
コナン変な子
Season 15 Episode 7
6 March 2006
名犬クールのお手柄
Season 15 Episode 8
10 April 2006
探偵団に注目取材（前編）
Season 15 Episode 9
17 April 2006
探偵団に注目取材（後編）
Season 15 Episode 10
24 April 2006
上戸彩と新一　4年前の約束
Season 15 Episode 11
8 May 2006
お魚メールの追跡
Season 15 Episode 12
15 May 2006
そして誰もいなくなればいい
Season 15 Episode 13
22 May 2006
極限のカースタント
Season 15 Episode 14
29 May 2006
最期のアーン
Season 15 Episode 15
5 June 2006
鉄骨に阻まれた男
Season 15 Episode 16
12 June 2006
ため息潮干狩り（前編）
Season 15 Episode 17
26 June 2006
ため息潮干狩り（後編）
Season 15 Episode 18
3 July 2006
ロシアンブルーの秘密
Season 15 Episode 19
10 July 2006
封印された洋窓（前編）
Season 15 Episode 20
24 July 2006
封印された洋窓（後編）
Season 15 Episode 21
31 July 2006
目黒の秋刀魚事件
Season 15 Episode 22
14 August 2006
本庁の刑事恋物語　偽りのウエディング
Season 15 Episode 23
21 August 2006
トリックVSマジック（前編）
Season 15 Episode 24
28 August 2006
トリックVSマジック（後編）
Season 15 Episode 25
4 September 2006
こんぴら座の怪人
Season 15 Episode 26
11 September 2006
因縁と友情の試写会
Season 15 Episode 27
23 October 2006
ひっくり返った結末（前編）
Season 15 Episode 28
30 October 2006
ひっくり返った結末（後編）
Season 15 Episode 29
6 November 2006
俺が愛したミステリー
Season 15 Episode 30
13 November 2006
園子の赤いハンカチ（前編）
Season 15 Episode 31
20 November 2006
園子の赤いハンカチ（後編）
Season 15 Episode 32
27 November 2006
怪人ガチガチ規則男
Season 15 Episode 33
4 December 2006
1年B組大作戦！
Season 15 Episode 34
15 January 2007
消えた1ページ
Season 15 Episode 35
22 January 2007
黒の組織の影　幼い目撃者
Season 15 Episode 36
29 January 2007
黒の組織の影　奇妙な照明
Season 15 Episode 37
5 February 2007
黒の組織の影　謎の高額報酬
Season 15 Episode 38
12 February 2007
黒の組織の影　真珠の流れ星
Season 15 Episode 39
19 February 2007
