В 20-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Лига юных детективов пытаются выяснить, кто ограбил футболиста, который указал на Генту. Конан и другие расследуют загадочное дело, когда труп исчез в монастыре, а затем принимают участие в конкурсе молодых детективов, где все является не тем, чем кажется. В поисках укрытия от бури в доме старой карги Конан, Агаса и Лига юных детективов расследуют убийство. Кто-то расправился с молодой женщиной при помощи острого орудия, которое никто нигде не может не найти. Конан, Агаса и Хайбара приходят к человеку, у которого должен быть фотоснимок отца Эйсуке Хондо.