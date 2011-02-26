Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 20

Meitantei Conan 12+
Season premiere 26 February 2011
Production year 2011
Number of episodes 40
Runtime 16 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 20 description

В 20-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Лига юных детективов пытаются выяснить, кто ограбил футболиста, который указал на Генту. Конан и другие расследуют загадочное дело, когда труп исчез в монастыре, а затем принимают участие в конкурсе молодых детективов, где все является не тем, чем кажется. В поисках укрытия от бури в доме старой карги Конан, Агаса и Лига юных детективов расследуют убийство. Кто-то расправился с молодой женщиной при помощи острого орудия, которое никто нигде не может не найти. Конан, Агаса и Хайбара приходят к человеку, у которого должен быть фотоснимок отца Эйсуке Хондо.

8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 20 list of episodes
法廷の対決IV　裁判員小林澄子（前編）
Season 20 Episode 1
26 February 2011
法廷の対決IV　裁判員小林澄子（後編）
Season 20 Episode 2
5 March 2011
裏切りのホワイトデー（前編）
Season 20 Episode 3
5 March 2011
裏切りのホワイトデー（後編）
Season 20 Episode 4
26 March 2011
被害者はクドウシンイチ
Season 20 Episode 5
9 April 2011
犬伏城　炎の魔犬（鬼火の章）
Season 20 Episode 6
16 April 2011
犬伏城　炎の魔犬（足跡の章）
Season 20 Episode 7
23 April 2011
犬伏城　炎の魔犬（姫の章）
Season 20 Episode 8
30 April 2011
日記が奏でる秘密（前編）
Season 20 Episode 9
7 May 2011
日記が奏でる秘密（後編）
Season 20 Episode 10
14 May 2011
ホームズの黙示録（名探偵の弟子）
Season 20 Episode 11
21 May 2011
ホームズの黙示録（LOVE　is　０）
Season 20 Episode 12
28 May 2011
ホームズの黙示録（サタン）
Season 20 Episode 13
4 June 2011
ホームズの黙示録（Code　break）
Season 20 Episode 14
11 June 2011
ホームズの黙示録（芝の女王）
Season 20 Episode 15
18 June 2011
ホームズの黙示録（０　is　Start）
Season 20 Episode 16
25 June 2011
緊急事態252（前編）
Season 20 Episode 17
2 July 2011
緊急事態252（後編）
Season 20 Episode 18
9 July 2011
初恋のビデオレター
Season 20 Episode 19
16 July 2011
絶叫手術室（前編）
Season 20 Episode 20
23 July 2011
絶叫手術室（後編）
Season 20 Episode 21
30 July 2011
コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（前編）
Season 20 Episode 22
20 August 2011
コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（後編）
Season 20 Episode 23
27 August 2011
プロモビデオ撮影事件（前編）
Season 20 Episode 24
3 September 2011
プロモビデオ撮影事件（後編）
Season 20 Episode 25
10 September 2011
花時計は知っていた
Season 20 Episode 26
17 September 2011
時の番人の刃（前編）
Season 20 Episode 27
1 October 2011
時の番人の刃（後編）
Season 20 Episode 28
8 October 2011
犯行現場は激セマ店
Season 20 Episode 29
15 October 2011
ダイエットにご用心
Season 20 Episode 30
5 November 2011
世界一受けたい授業事件（前編）
Season 20 Episode 31
12 November 2011
世界一受けたい授業事件（後編）
Season 20 Episode 32
19 November 2011
紅葉御殿で謎を解く（前編）
Season 20 Episode 33
26 November 2011
紅葉御殿で謎を解く（後編）
Season 20 Episode 34
3 December 2011
８枚のスケッチ記憶の旅（岡山編）
Season 20 Episode 35
10 December 2011
８枚のスケッチ記憶の旅（倉敷編）
Season 20 Episode 36
17 December 2011
カルタ取り危機一髪（前編）
Season 20 Episode 37
7 January 2012
カルタ取り危機一髪（後編）
Season 20 Episode 38
14 January 2012
死ぬほど美味いラーメン（前編）
Season 20 Episode 39
4 February 2012
死ぬほど美味いラーメン（後編）
Season 20 Episode 40
11 February 2012
