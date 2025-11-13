Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Kinoafisha
Top Films
Top 1000 Films
Russia
Comedy
Rating of films of the Russia in the Comedy genre
Top 1000
Most Anticipated
Now Playing
TV Shows
7.8
1
What Men Talk About
Comedy
2010, Russia
Rate
7.8
2
Klyovny ulove
Comedy, Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.7
3
Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy
2022, Russia
Rate
7.6
4
Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport
2023, Russia
Rate
7.6
5
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure
2006, Russia
Rate
7.6
6
Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic
2023, Russia
Rate
7.6
7
Poyekhavshaya
Comedy
2023, Russia
Rate
7.5
8
Inadequate people
Comedy
2010, Russia
Rate
7.5
9
Election Day
Comedy
2007, Russia
Rate
7.5
10
Serf
Comedy
2019, Russia
Rate
7.4
11
Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.4
12
Radio Day
Comedy
2008, Russia
Rate
7.4
13
Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
14
Stilyagi
Comedy, Musical
2008, Russia
Rate
7.3
15
Zateryannye
Comedy, Drama
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.3
16
Begi
Comedy, Crime
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.3
17
Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation
2007, Russia
Rate
Tickets
7.3
18
Sound of Youth
Comedy
2024, Russia
Rate
7.3
19
Pervoye leto
Comedy
2023, Russia
Rate
7.2
20
Dead Man's Bluff
Comedy
2005, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
21
Mayor Grom. Chumnoy Doktor
Action, Crime, Detective, Comedy
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
22
Hands Up!
Biography, Comedy, Music
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
23
Manyunya. Novogodnie priklyucheniya
Comedy, Adventure, Family
2023, Russia
Rate
7.2
24
The Monk and the Demon
Sci-Fi, Comedy
2016, Russia
Rate
7.2
25
YA «lyubila» muzha
Comedy, Crime
2023, Russia
Rate
7.2
26
Proklyatyy chinovnik
Comedy
2021, Russia
Rate
7.2
27
Batya
Comedy, Drama
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.2
28
Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
7.2
29
Homeland
Comedy, Drama
2020, Russia
Rate
7.2
30
Posledniy bogatyr
Family, Comedy
2017, Russia
Rate
7.1
31
Holidays
Comedy
2023, Russia
Rate
7.1
32
Vasya ne v sebe
Comedy
2023, Russia
Rate
7.1
33
The Kitchen in Paris
Comedy
2014, Russia
Rate
7.1
34
Ispytaniye Aulom
Adventure, Comedy, Family
2023, Russia
Rate
7.0
35
Molodoy chelovek
Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
36
Pyat nevest
Comedy
2011, Russia
Rate
7.0
37
Piter FM
Comedy, Romantic
2006, Russia
Rate
Tickets
7.0
38
7 dney, 7 nochey
Family, Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
39
Gde nashi dengi?
Comedy, Crime
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
40
Malenky voin
Comedy
2021, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
41
More na dvoikh
Comedy, Romantic
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
42
High Security Vacation
Comedy, Crime
2009, Russia
Rate
7.0
43
Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
44
Ivan Tsarevich i Seryy Volk
Comedy, Animation, Fairy Tale
2011, Russia
Rate
7.0
45
Batya 2. Ded
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
46
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
7.0
47
Yolki
Comedy
2010, Russia
Rate
7.0
48
Son of a Rich 2
Comedy
2023, Russia
Rate
6.9
49
Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy
2011, Russia
Rate
6.9
50
Novogodniy shef
Comedy
2023, Russia
Rate
6.9
51
Yolki 2
Comedy
2011, Russia
Rate
6.9
52
Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa
Comedy, Animation
2008, Russia
Rate
6.9
53
Kitchen. The last Battle
Comedy
2017, Russia
Rate
6.9
54
Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
55
Lyubvi ne byvaet?
Romantic, Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
56
Loud Connection
Drama, Comedy
2019, Russia
Rate
6.9
57
Lyubov zla
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
58
Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
59
Vyberi menya
Comedy
2024, Russia
Rate
6.9
60
What Men Talk About. Continuation
Comedy
2018, Russia
Rate
Watch trailer
6.9
61
Don't Think About White Monkeys
Comedy, Drama
2009, Russia
Rate
6.8
62
O chyom eshchyo govoryat muzhchiny
Comedy
2011, Russia
Rate
6.8
63
I Am Losing Weight
Comedy
2018, Russia
Rate
6.8
64
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
65
VIP Policeman
Comedy, Drama, Crime
2018, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
66
Topolinyy pukh
Comedy
2023, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
67
Na derevnyu dedushke
Comedy, Family
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.8
68
Neprilichnye gosti
Comedy
2024, Russia
Rate
6.8
69
Thawed Carp
Drama, Comedy
2017, Russia
Rate
6.8
70
Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
71
Disobedient
Comedy
2021, Russia
Rate
Watch trailer
6.8
72
Govorit Zemlya!
Comedy
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.7
73
Lucky Trouble
Romantic, Comedy, Sport
2010, Russia
Rate
6.7
74
Hotel Belgrade
Comedy
2020, Russia
Rate
6.7
75
The Relatives
Comedy
2021, Russia
Rate
6.7
76
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
6.7
77
Lyubov s ogranicheniyami
Comedy, Romantic
2016, Russia
Rate
6.7
78
Couple from the Future
Comedy, Romantic, Sci-Fi
2021, Russia
Rate
6.7
79
S Novym godom, mamy!
Family, Comedy
2012, Russia
Rate
6.7
80
Restoran po ponyatiyam
Crime, Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
6.7
81
Khottabych
Family, Comedy, Fairy Tale
2006, Russia
Rate
6.7
82
The New Year's Rate Plan
Comedy, Sci-Fi
2008, Russia
Rate
6.7
83
Moms
Comedy
2012, Russia
Rate
6.7
84
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Comedy, Family
2022, Russia
Rate
6.7
85
Prizrak
Comedy, Family
2015, Russia
Rate
6.7
86
Yolki-igolki
Comedy, Family
2022, Russia
Rate
6.6
87
Love in the Big City
Romantic, Comedy
2008, Russia
Rate
6.6
88
Svobodnye otnosheniya
Comedy, Romantic
2023, Russia
Rate
6.6
89
About Love 2
Comedy, Romantic
2017, Russia
Rate
6.6
90
Domovyonok Kuzya
Comedy, Family
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.6
91
Love in the Big City 2
Comedy
2010, Russia
Rate
6.6
92
V ozhidanii chuda
Romantic, Comedy, Fairy Tale
2007, Russia
Rate
6.6
93
Vsyo Ispravit
Comedy, Musical
2016, Russia
Rate
6.6
94
Domovoy
Comedy, Fantasy, Family
2019, Russia
Rate
6.5
95
Atel-Matel
Comedy
2025, Russia
Rate
Watch trailer
Tickets
6.5
96
M+Zh
Comedy, Romantic
2009, Russia
Rate
6.5
97
Lyubovniki
Comedy, Romantic
2022, Russia
Rate
6.5
98
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Comedy
2017, Russia
Rate
6.5
99
Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Rate
Watch trailer
6.5
100
Finnick
Animation, Adventure, Comedy
2022, Russia
Rate
Watch trailer
Genre
Action
Adult
Adventure
Animation
Anime
Ballet
Biography
Catastrophe
Children's
Comedy
Compilation
Concert
Crime
Detective
Documentary
Drama
Fairy Tale
Family
Fantasy
Film-Noir
History
Horror
Music
Musical
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Short
Sport
Theatrical
Thriller
War
Western
Country
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
Dominican Republic
East Germany
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Kosovo
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Russian Empire
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, Province of China
Thailand
Turkey
UAE
USA
USSR
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
West Germany
Yugoslavia
Year
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1916
1915
Apply
Reset
Most Anticipated Films
Top 1000 Films
Top Films in Cinemas
Best films of 2025
Best films of 2024
Best films of 2023
Best films of 2022
Best films of 2021
Top Films by Country
Top Films by Genre
1
2
3
Forward
Most Anticipated Films
917
Avatar 3
25 December 2025
537
Chebi 2
1 January 2026
123
Tri bogatyrya i svet klinom
25 December 2025
104
Now You See Me 3
13 November 2025
95
Mazhor v Dubae
30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.2
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.0
Min aatym Taptal
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree