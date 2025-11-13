Menu
Rating of films of the Russia in the Comedy genre

What Men Talk About 7.8
1 What Men Talk About
Comedy 2010, Russia
Klyovny ulove 7.8
2 Klyovny ulove
Comedy, Romantic 2025, Russia
Hoffman's Fairy Tales 7.7
3 Hoffman's Fairy Tales
Drama, Comedy 2022, Russia
Khokkeynyye papy 7.6
4 Khokkeynyye papy
Comedy, Family, Sport 2023, Russia
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
5 Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure 2006, Russia
Strasti po Matveyu 7.6
6 Strasti po Matveyu
Comedy, Romantic 2023, Russia
Poyekhavshaya 7.6
7 Poyekhavshaya
Comedy 2023, Russia
Inadequate people 7.5
8 Inadequate people
Comedy 2010, Russia
Election Day 7.5
9 Election Day
Comedy 2007, Russia
Serf 7.5
10 Serf
Comedy 2019, Russia
Novyy god v Beryozovke 7.4
11 Novyy god v Beryozovke
Comedy, Family 2024, Russia
Radio Day 7.4
12 Radio Day
Comedy 2008, Russia
Chebi: My Fluffy Friend 7.4
13 Chebi: My Fluffy Friend
Family, Comedy 2022, Russia
Stilyagi 7.3
14 Stilyagi
Comedy, Musical 2008, Russia
Zateryannye 7.3
15 Zateryannye
Comedy, Drama 2024, Russia
Begi 7.3
16 Begi
Comedy, Crime 2025, Russia
Ilya and the Robber 7.3
17 Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation 2007, Russia
Sound of Youth 7.3
18 Sound of Youth
Comedy 2024, Russia
Pervoye leto 7.3
19 Pervoye leto
Comedy 2023, Russia
Dead Man's Bluff 7.2
20 Dead Man's Bluff
Comedy 2005, Russia
Mayor Grom. Chumnoy Doktor 7.2
21 Mayor Grom. Chumnoy Doktor
Action, Crime, Detective, Comedy 2021, Russia
Hands Up! 7.2
22 Hands Up!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
Manyunya. Novogodnie priklyucheniya 7.2
23 Manyunya. Novogodnie priklyucheniya
Comedy, Adventure, Family 2023, Russia
The Monk and the Demon 7.2
24 The Monk and the Demon
Sci-Fi, Comedy 2016, Russia
YA «lyubila» muzha 7.2
25 YA «lyubila» muzha
Comedy, Crime 2023, Russia
Proklyatyy chinovnik 7.2
26 Proklyatyy chinovnik
Comedy 2021, Russia
Batya 7.2
27 Batya
Comedy, Drama 2021, Russia
Deniskiny rasskazy 7.2
28 Deniskiny rasskazy
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Homeland 7.2
29 Homeland
Comedy, Drama 2020, Russia
Posledniy bogatyr 7.2
30 Posledniy bogatyr
Family, Comedy 2017, Russia
Holidays 7.1
31 Holidays
Comedy 2023, Russia
Vasya ne v sebe 7.1
32 Vasya ne v sebe
Comedy 2023, Russia
The Kitchen in Paris 7.1
33 The Kitchen in Paris
Comedy 2014, Russia
Ispytaniye Aulom 7.1
34 Ispytaniye Aulom
Adventure, Comedy, Family 2023, Russia
Molodoy chelovek 7.0
35 Molodoy chelovek
Comedy 2022, Russia
Pyat nevest 7.0
36 Pyat nevest
Comedy 2011, Russia
Piter FM 7.0
37 Piter FM
Comedy, Romantic 2006, Russia
7 dney, 7 nochey 7.0
38 7 dney, 7 nochey
Family, Comedy 2024, Russia
Gde nashi dengi? 7.0
39 Gde nashi dengi?
Comedy, Crime 2024, Russia
Malenky voin 7.0
40 Malenky voin
Comedy 2021, Russia
More na dvoikh 7.0
41 More na dvoikh
Comedy, Romantic 2025, Russia
High Security Vacation 7.0
42 High Security Vacation
Comedy, Crime 2009, Russia
Manyunya. Den rozhdeniya Ba 7.0
43 Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 7.0
44 Ivan Tsarevich i Seryy Volk
Comedy, Animation, Fairy Tale 2011, Russia
Batya 2. Ded 7.0
45 Batya 2. Ded
Comedy 2025, Russia
Manyunya. Priklyucheniya v derevne 7.0
46 Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family 2024, Russia
Yolki 7.0
47 Yolki
Comedy 2010, Russia
Son of a Rich 2 7.0
48 Son of a Rich 2
Comedy 2023, Russia
Generation P 6.9
49 Generation P
Drama, Sci-Fi, Comedy 2011, Russia
Novogodniy shef 6.9
50 Novogodniy shef
Comedy 2023, Russia
Yolki 2 6.9
51 Yolki 2
Comedy 2011, Russia
Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa 6.9
52 Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa
Comedy, Animation 2008, Russia
Kitchen. The last Battle 6.9
53 Kitchen. The last Battle
Comedy 2017, Russia
Vsyo, chto tebya kasaetsya 6.9
54 Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy 2025, Russia
Lyubvi ne byvaet? 6.9
55 Lyubvi ne byvaet?
Romantic, Comedy 2024, Russia
Loud Connection 6.9
56 Loud Connection
Drama, Comedy 2019, Russia
Lyubov zla 6.9
57 Lyubov zla
Comedy 2024, Russia
Mame snova 17 6.9
58 Mame snova 17
Comedy, Sci-Fi 2024, Russia
Vyberi menya 6.9
59 Vyberi menya
Comedy 2024, Russia
What Men Talk About. Continuation 6.9
60 What Men Talk About. Continuation
Comedy 2018, Russia
Don't Think About White Monkeys 6.9
61 Don't Think About White Monkeys
Comedy, Drama 2009, Russia
O chyom eshchyo govoryat muzhchiny 6.8
62 O chyom eshchyo govoryat muzhchiny
Comedy 2011, Russia
I Am Losing Weight 6.8
63 I Am Losing Weight
Comedy 2018, Russia
Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu 6.8
64 Dorogaya, ya bolshe ne perezvonyu
Comedy, Adventure, Fantasy 2025, Russia
VIP Policeman 6.8
65 VIP Policeman
Comedy, Drama, Crime 2018, Russia
Topolinyy pukh 6.8
66 Topolinyy pukh
Comedy 2023, Russia
Na derevnyu dedushke 6.8
67 Na derevnyu dedushke
Comedy, Family 2025, Russia
Neprilichnye gosti 6.8
68 Neprilichnye gosti
Comedy 2024, Russia
Thawed Carp 6.8
69 Thawed Carp
Drama, Comedy 2017, Russia
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
70 Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy 2022, Russia
Disobedient 6.8
71 Disobedient
Comedy 2021, Russia
Govorit Zemlya! 6.8
72 Govorit Zemlya!
Comedy 2024, Russia
Lucky Trouble 6.7
73 Lucky Trouble
Romantic, Comedy, Sport 2010, Russia
Hotel Belgrade 6.7
74 Hotel Belgrade
Comedy 2020, Russia
The Relatives 6.7
75 The Relatives
Comedy 2021, Russia
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh 6.7
76 Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
Comedy 2022, Russia
Lyubov s ogranicheniyami 6.7
77 Lyubov s ogranicheniyami
Comedy, Romantic 2016, Russia
Couple from the Future 6.7
78 Couple from the Future
Comedy, Romantic, Sci-Fi 2021, Russia
S Novym godom, mamy! 6.7
79 S Novym godom, mamy!
Family, Comedy 2012, Russia
Restoran po ponyatiyam 6.7
80 Restoran po ponyatiyam
Crime, Comedy 2022, Russia
Khottabych 6.7
81 Khottabych
Family, Comedy, Fairy Tale 2006, Russia
The New Year's Rate Plan 6.7
82 The New Year's Rate Plan
Comedy, Sci-Fi 2008, Russia
Moms 6.7
83 Moms
Comedy 2012, Russia
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh 6.7
84 Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Comedy, Family 2022, Russia
Prizrak 6.7
85 Prizrak
Comedy, Family 2015, Russia
Yolki-igolki 6.7
86 Yolki-igolki
Comedy, Family 2022, Russia
Love in the Big City 6.6
87 Love in the Big City
Romantic, Comedy 2008, Russia
Svobodnye otnosheniya 6.6
88 Svobodnye otnosheniya
Comedy, Romantic 2023, Russia
About Love 2 6.6
89 About Love 2
Comedy, Romantic 2017, Russia
Domovyonok Kuzya 6.6
90 Domovyonok Kuzya
Comedy, Family 2024, Russia
Love in the Big City 2 6.6
91 Love in the Big City 2
Comedy 2010, Russia
V ozhidanii chuda 6.6
92 V ozhidanii chuda
Romantic, Comedy, Fairy Tale 2007, Russia
Vsyo Ispravit 6.6
93 Vsyo Ispravit
Comedy, Musical 2016, Russia
Domovoy 6.6
94 Domovoy
Comedy, Fantasy, Family 2019, Russia
Atel-Matel 6.5
95 Atel-Matel
Comedy 2025, Russia
M+Zh 6.5
96 M+Zh
Comedy, Romantic 2009, Russia
Lyubovniki 6.5
97 Lyubovniki
Comedy, Romantic 2022, Russia
Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly 6.5
98 Zhenshchiny protiv muzhchin: Krymskie kanikuly
Comedy 2017, Russia
Postuchis v moyu Tver 6.5
99 Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Finnick 6.5
100 Finnick
Animation, Adventure, Comedy 2022, Russia
