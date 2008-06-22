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Poster of Don't Think About White Monkeys
6.9
Don't Think About White Monkeys - Trailer
Kinoafisha Films Don't Think About White Monkeys
6.9

Don't Think About White Monkeys

, 2009
Ne dumay pro belykh obezyan
Russia / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Don't Think About White Monkeys
6.9
Don't Think About White Monkeys - Trailer
Don't Think About White Monkeys  Trailer

Cast

Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Vova
Katerina Ksenyeva
Dasha
Anvar Libabov
Anvar Libabov
Sergey Yurskiy
Sergey Yurskiy
Oleg Basilashvili
Oleg Basilashvili
Viktor Smirnov
Viktor Smirnov
Gavrilych
Aleksey Devotchenko
Viktor Gakhov
Guest
Liliya Gurova
Cameo
Iveta Rogova
Larisa
Lyudmila Shiryayeva
Anzhela
Director Yuri Mamin
Writer Yuri Mamin, Vyacheslav Leykin, Vladimir Vardunas
Composer Yuri Mamin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2009
World premiere 22 June 2008
Release date
22 June 2008 Russia Парадиз
22 January 2009 Belarus
22 January 2009 Kazakhstan
22 January 2009 Ukraine
Worldwide Gross $22,095
Production Fountain Fund
Also known as
Ne dumay pro belykh obezyan, Don't Think About White Monkeys, Не думай про белых обезьян, Don t think about white monkeys

Film rating

6.9
Rate 38 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2179 In the Comedy genre  535 In the Drama genre  942 In films of Russia  246 In films of 2009  79
Updated 27 May 2025

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