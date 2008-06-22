Cast
Lyudmila Shiryayeva
Anzhela
Cast and Crew
Director
Yuri Mamin
Writer
Yuri Mamin, Vyacheslav Leykin, Vladimir Vardunas
Composer
Yuri Mamin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2009
World premiere
22 June 2008
Release date
|22 June 2008
|Russia
| Парадиз
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|22 January 2009
|Belarus
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|22 January 2009
|Kazakhstan
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|22 January 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$22,095
Production
Fountain Fund
Also known as
Ne dumay pro belykh obezyan, Don't Think About White Monkeys, Не думай про белых обезьян, Don t think about white monkeys