Cast
Cast and Crew
Composer
Pavel Esenin, Oleg Karpachev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2013
World premiere
26 December 2013
Release date
|26 December 2013
|Russia
| Bazelevs Distribution
|6+
|26 December 2013
|Belarus
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|26 December 2013
|Kazakhstan
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|27 December 2013
|Lithuania
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|30 December 2013
|USA
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|26 December 2013
|Ukraine
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Budget
$5,000,000
Worldwide Gross
$40,267,368
Production
Bazelevs Production
Also known as
Yolki 3, Choinki 3, Eglītes 3, Eglutės 3, Jõulupuud 3, Magia bradului 3, Yolki III, Ёлки 3, Елхички 3, Йолкі 3, Elki 3