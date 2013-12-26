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Poster of Yolki 3
6.1
Yolki 3 - Trailer
Kinoafisha Films Yolki 3
6.1

Yolki 3

, 2013
Yolki 3
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Yolki 3
6.1
Yolki 3 - Trailer
Yolki 3  Trailer

Cast

Ivan Urgant
Ivan Urgant
Borya
Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Zhenya
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Marta Petrovna
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Kolya
Anna Chipovskaya
Anna Chipovskaya
Lena
Mariya Shukshina
Mariya Shukshina
Anton Bogdanov
Anton Bogdanov
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Ilyin
Aleksandr Ilyin
Director Dmitry Kiselyov, Ekaterina Telegina, Alexander Kott, Aleksandr Karpilovskiy
Writer Olga Kharina, Anna Matison, Kseniya Mchedlidze, Roman Nepomnyashchy
Composer Pavel Esenin, Oleg Karpachev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
World premiere 26 December 2013
Release date
26 December 2013 Russia Bazelevs Distribution 6+
26 December 2013 Belarus
26 December 2013 Kazakhstan
27 December 2013 Lithuania
30 December 2013 USA
26 December 2013 Ukraine
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $40,267,368
Production Bazelevs Production
Also known as
Yolki 3, Choinki 3, Eglītes 3, Eglutės 3, Jõulupuud 3, Magia bradului 3, Yolki III, Ёлки 3, Елхички 3, Йолкі 3, Elki 3

Film rating

6.1
Rate 57 votes
5.3 IMDb
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In overall ranking  3191 In the Comedy genre  860 In films of Russia  472 In films of 2013  97

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