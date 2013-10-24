Menu
Gorko!

Gorko!

Gorko! 18+
Gorko! - trailer 2
Gorko!  trailer 2
Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2013
World premiere 24 October 2013
Release date
24 October 2013 Russia Bazelevs Distribution 16+
24 October 2013 Belarus
25 October 2013 Estonia
24 October 2013 Kazakhstan
25 October 2013 Latvia
25 October 2013 Lithuania
11 November 2013 USA
24 October 2013 Ukraine
Worldwide Gross $27,369,902
Production Bazelevs Production, Lunapark Film Company
Also known as
Gorko!, Gorzko!, Karti, karti..., Kibe, Kiss Them All, Kiss Them All!, Rūgts, Um Casamento Muito Louco, Гірко!, Горько!
Director
Zhora Kryzhovnikov
Zhora Kryzhovnikov
Cast
Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Yuliya Aleksandrova
Yuliya Aleksandrova
Egor Koreshkov
Egor Koreshkov
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Sergey Lavygin
Sergey Lavygin
Best Wedding Comedies Best Wedding Comedies

Film rating

6.1
Rate 96 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3046 In the Adventure genre  564 In the Comedy genre  814 In films of Russia  431
Film Reviews
ilpo86 2 April 2015, 12:51
«Горько!» – фильм странный. Его рекламный «фасад» почти полностью слеплен из развесистой свадебной «клюквы» трейлера и постеров с помятым ликом… Read more…
Swi4e1 2 April 2015, 12:51
Фильм ничего такой , жизненный =) Мне почти понравился =)

Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру… Read more…
Film Trailers
Gorko! - trailer 2
Gorko! Trailer 2
Gorko! - trailer 1
Gorko! Trailer 1
Stills
