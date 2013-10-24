Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2013
World premiere
24 October 2013
Release date
|24 October 2013
|Russia
| Bazelevs Distribution
|16+
|24 October 2013
|Belarus
|
|
|25 October 2013
|Estonia
|
|
|24 October 2013
|Kazakhstan
|
|
|25 October 2013
|Latvia
|
|
|25 October 2013
|Lithuania
|
|
|11 November 2013
|USA
|
|
|24 October 2013
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$27,369,902
Production
Bazelevs Production, Lunapark Film Company
Also known as
Gorko!, Gorzko!, Karti, karti..., Kibe, Kiss Them All, Kiss Them All!, Rūgts, Um Casamento Muito Louco, Гірко!, Горько!
Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру… Read more…