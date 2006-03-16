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Poster of Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych - Trailer
Kinoafisha Films Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
7.6

Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych

, 2006
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Russia / Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
7.6
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych - Trailer
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych  Trailer

Cast

Valeriy Solovyov
Valeriy Solovyov
Dobrynya Nikitich
Yuriy Tarasov
Yuriy Tarasov
Elisey
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
knyaz Kievskiy
Andrei Tolubeyev
Andrei Tolubeyev
Kolyvan
Ekaterina Gorokhovskaya
Zabava Putyatishna
Natalya Danilova
Natalya Danilova
Baba Yaga
Anatoly Petrov
Beket
Oleg Kulikovich
Oleg Kulikovich
Zmey Gorynych
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Tekst ot avtora
Yelena Shulman
Yelena Shulman
Nastasya, zhena Dobryni
Валерий Соловьёв
Dobrynya Nikitich
Director Ilya Maksimov
Writer Maksim Sveshnikov, Alexander Boyarskiy, Ilya Maksimov
Composer Valentin Vasenkov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2006
World premiere 16 March 2006
Release date
16 March 2006 Russia КароПрокат 0+
16 March 2006 Belarus
16 March 2006 Kazakhstan
4 April 2006 USA
16 March 2006 Ukraine
Budget $4,500,000
Worldwide Gross $3,620,000
Production CTB Film Company, Melnitsa Animation Studio
Also known as
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych, Dobrinya and the Dragon, Dobrynya Nikitich and Zmey Gorynych, Dobrinya y el dragón, 多布林亞與龍, Dobrinya og dragen, Dobrynia, der kühne Recke, Brašulis Ņikitičs un Pūķis Baisulis, Dobeulinyawa yong, Dobrânea Nikitici si Zmei Gorânâci, Dobrinja i zmaj, Dobrinja in zmaj, Dobrinya a'r Ddraig, Dobrinya dhe Dragoi, Dobrinya e il drago, Dobrinya e o Dragão, Dobrinya et le dragon, Dobrinya ja lohikäärme, Dobrinya Nyikityics és Gorinics sárkány, Dobrinya va ajdaho, Dobrinya và con rồng, Dobrinya və Əjdaha, Dobrõnja Nikititš ja Lohe Gorõnõtš, Dobrõnja Nikititsh ja kolme peaga lohe, Dobrynia Nikitycz i Smok Gorynycz, Dobrynja Nikititj i Zmej Gobrynitj, Slibinas Goriničius ir Dobrinia Nikitičius, Η Ντομπρίνια και ο δράκος, Добриня ба Луу, Добриня ва аждахо, Добриня Микитич та Змій Горинич, Добриня Микитович та Змій Горинович, Добриња Никитич и змај Горинич, Добрыня Никитич и Змей Горыныч, ドブルィニャ・ニキーティチと3首龍ズミーゴルニッチ, Bohatýr a drak, Dobrinya Nikitich and Zmey Gorynych, Dobrynia Nikitich i Zmei Gorynych, Silák a drak

Cartoon rating

7.6
Rate 74 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  900 In the Fairy Tale genre  39 In the Comedy genre  190 In the Animation genre  153 In the Family genre  107 In the Adventure genre  218 In films of Russia  41 In films of 2006  13
Updated 6 May 2025

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Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych - Trailer
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych Trailer
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