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Poster of Yolki 2
6.9
Yolki 2 - Trailer
Kinoafisha Films Yolki 2
6.9

Yolki 2

, 2011
Yolki 2
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Yolki 2
6.9
Yolki 2 - Trailer
Yolki 2  Trailer

Cast

Sergey Svetlakov
Sergey Svetlakov
Zhenya
Ivan Urgant
Ivan Urgant
Borya
Vera Brezhneva
Vera Brezhneva
Sergey Bezrukov
Sergey Bezrukov
Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Aleksei Petrenko
Aleksei Petrenko
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Nikita Presnyakov
Nikita Presnyakov
Anna Chipovskaya
Anna Chipovskaya
Lena
Director Dmitry Kiselyov, Alexander Kott
Writer Olga Kharina, Sakhar 1 kg, Roman Nepomnyashchy, Anna Matison
Composer Pavel Esenin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2011
World premiere 15 December 2011
Release date
15 December 2011 Russia Bazelevs Distribution 12+
15 December 2011 Belarus
15 December 2011 Kazakhstan
20 December 2011 USA
15 December 2011 Ukraine
Worldwide Gross $28,719,002
Production Bazelevs Production
Also known as
Yolki 2, Choinki 2, Eglītes 2, Eglutės 2, Jõulupuud 2, Magia bradului 2, Ёлки 2, Елхички 2, Йолкі 2, Elki 2, Yolki 2: Seven Degrees Of Celebration, New Year Trees 2

Film rating

6.9
Rate 121 votes
6.2 IMDb
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In overall ranking  2027 In the Comedy genre  496 In films of Russia  217 In films of 2011  68

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