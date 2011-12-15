Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2011
World premiere
15 December 2011
Release date
|15 December 2011
|Russia
| Bazelevs Distribution
|12+
|15 December 2011
|Belarus
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|15 December 2011
|Kazakhstan
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|20 December 2011
|USA
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|15 December 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$28,719,002
Production
Bazelevs Production
Also known as
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