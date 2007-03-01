Lyubov-Morkov
Lyubov-Morkov
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2007
World premiere
1 March 2007
Release date
|1 March 2007
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
|12+
|6 March 2007
|Belarus
|
|
|6 March 2007
|Kazakhstan
|
|
|11 November 2007
|USA
|
|
|6 March 2007
|Ukraine
|
|
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$12,543,015
Also known as
Lyubov-Morkov, Lovey-Dovey, Milostki-zagwozdki, Pahupidi armastus, Любов-морква, Любовь-Морковь
