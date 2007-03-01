Menu
Poster of Lyubov-Morkov
1 poster
Kinoafisha Films Lyubov-Morkov

Lyubov-Morkov

Lyubov-Morkov 18+
Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
World premiere 1 March 2007
Release date
1 March 2007 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
6 March 2007 Belarus
6 March 2007 Kazakhstan
11 November 2007 USA
6 March 2007 Ukraine
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $12,543,015
Also known as
Lyubov-Morkov, Lovey-Dovey, Milostki-zagwozdki, Pahupidi armastus, Любов-морква, Любовь-Морковь
Director
Aleksandr Strizhenov
Aleksandr Strizhenov
Cast
Gosha Kutsenko
Kristina Orbakayte
Evgeniy Stychkin
Andrey Krasko
Ekaterina Strizhenova
Cast and Crew
Similar films for Lyubov-Morkov
Love-Carrot 3 5.6
Love-Carrot 3 (2010)
Odnoy levoy 4.2
Odnoy levoy (2015)
The Change-Up 7.1
The Change-Up (2011)
Chances Are 7.2
Chances Are (1989)
Kids for Hire 4.9
Kids for Hire (2017)
Lyubov 2 Morkov 6.0
Lyubov 2 Morkov (2008)
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin 4.9
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin (2023)
The Voroshilov Shooter 7.4
The Voroshilov Shooter (1999)
Peculiarities of the National Hunt 7.7
Peculiarities of the National Hunt (1995)
Ostrov Sokrovishch 8.2
Ostrov Sokrovishch (1988)
The Twelve Chairs 8.6
The Twelve Chairs (1971)
Malysh i Karlson 8.1
Malysh i Karlson (1968)

Film rating

6.1
Rate 36 votes
5.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3051 In the Romantic genre  358 In the Comedy genre  817 In films of Russia  433
Film Reviews
filio 2 April 2015, 12:51
После "Париж, я тебя люблю" в кино можно не ходить пару месяцев - это точно.
Но если надо потупить вне стен дома, то ненавязчивая жанровая… Read more…
Паня 2 April 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 17/01/2007 - 19:21:37):не то что пальцев рук не хватит, а даже наверно и на ногах пальцев не хватит!
Гыг
если я не ошибаюсь, то на… Read more…
Reviews Write review
Stills
