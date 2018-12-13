Menu
Poster of VIP Policeman
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films VIP Policeman

Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel 18+
VIP Policeman - trailer
VIP Policeman  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2018
World premiere 13 December 2018
Release date
13 December 2018 Russia КароПрокат 16+
20 December 2018 Belarus
4 January 2019 Estonia K-12
4 January 2019 Lithuania N-16
Worldwide Gross $27,222,681
Production Legio Felix, 1-2-3 Production
Also known as
Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel, V.I.P. Cop New Year's Eve Mayhem, VIP Polizist, Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas, Policists no Rubļovkas. Jaungada jampadracis, Poliţistul din Rublyovka. Haosul de sărbători, V.I.P COP, VIP Policeman, Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Director
Ilya Kulikov
Ilya Kulikov
Cast
Alexander Petrov
Alexander Petrov
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Tatyana Babenkova
Tatyana Babenkova
Sofya Kashtanova
Sofya Kashtanova
Aleksandra Bortich
Aleksandra Bortich
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 304 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2173
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Илья Хоружий 15 December 2018, 12:37
Фильм просто обязан быть крутым. Сериал мне лично очень понравился, а тут те самые знакомые всё лица!
gaevayayulia 20 December 2018, 22:00
Фильм понравился ! Весь зал смеялся , легкий , смешной , время пролетело быстро . Давно не было хороших впечатлений от российского кино ) Сходите , не пожалеете !
Film Trailers
VIP Policeman - trailer
VIP Policeman Trailer
VIP Policeman - final trailer
VIP Policeman Final trailer
Stills
