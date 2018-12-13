VIP Policeman
Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2018
World premiere
13 December 2018
Release date
|13 December 2018
|Russia
| КароПрокат
|16+
|20 December 2018
|Belarus
|
|
|4 January 2019
|Estonia
|
|K-12
|4 January 2019
|Lithuania
|
|N-16
Worldwide Gross
$27,222,681
Production
Legio Felix, 1-2-3 Production
Also known as
Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel, V.I.P. Cop New Year's Eve Mayhem, VIP Polizist, Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas, Policists no Rubļovkas. Jaungada jampadracis, Poliţistul din Rublyovka. Haosul de sărbători, V.I.P COP, VIP Policeman, Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел