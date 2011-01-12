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Poster of Lucky Trouble
6.7
Lucky Trouble - Trailer 2
Kinoafisha Films Lucky Trouble
6.7

Lucky Trouble

, 2010
Vykrutasy
Russia / Romantic, Comedy, Sport / 18+
Trailers
Poster of Lucky Trouble
6.7
Lucky Trouble - Trailer 2
Lucky Trouble  Trailer 2

Synopsis

A school teacher from a small Russian town falls for a beautiful Moscow woman who is engaged to be married.

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Kolotilov
Milla Jovovich
Milla Jovovich
Nadya
Ivan Urgant
Ivan Urgant
Danya
Vladimir Menshov
Vladimir Menshov
Tryokhgolovich
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Khlybustin
Olga Tumaykina
Olga Tumaykina
Dalinska
Elena Valerevna Plaksina
Elena Valerevna Plaksina
Sergey Selin
Sergey Selin
Mer
Galina Jovovich
Mama Nadi
Sergey Shekhovtsov
Uchastkovyy
Aleksandr Kerzhakov
Aleksandr Kerzhakov
Director Levan Gabriadze
Writer Roman Nepomnyashchy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2010
Online premiere 5 May 2012
World premiere 12 January 2011
Release date
12 January 2011 Russia WDSSPR 16+
17 February 2011 Belarus
17 November 2011 Germany
16 February 2011 Kazakhstan
11 November 2011 USA
17 February 2011 Ukraine
Worldwide Gross $14,005,861
Production Bazelevs Production
Also known as
Vykrutasy, Lucky Trouble, Belele norocoase, Düzenbazlar, Eternal, Kolotilov, Lucky Trouble - Der Trainer will heiraten, Nu ir pigori!, Problemas con suerte, Tricksters, Vikrutasai, Vikrutasebi, Wykrętasy, Викрутаси, Выкрутасы, エターナル　奇蹟の出会い

Film rating

6.7
Rate 96 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2366 In the Romantic genre  281 In the Comedy genre  592 In the Sport genre  42 In films of Russia  283 In films of 2010  102

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