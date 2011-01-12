Cast
Galina Jovovich
Mama Nadi
Sergey Shekhovtsov
Uchastkovyy
Aleksandr Kerzhakov
Aleksandr Kerzhakov
Cast and Crew
Writer
Roman Nepomnyashchy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2010
Online premiere
5 May 2012
World premiere
12 January 2011
Release date
|12 January 2011
|Russia
| WDSSPR
|16+
|17 February 2011
|Belarus
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|17 November 2011
|Germany
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|16 February 2011
|Kazakhstan
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|11 November 2011
|USA
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|17 February 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$14,005,861
Production
Bazelevs Production
Also known as
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