Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
World premiere 5 August 2006
Release date
10 August 2006 Russia КароПрокат 16+
5 August 2006 Belarus
5 August 2006 Kazakhstan
5 August 2006 Ukraine
Worldwide Gross $1,493,021
Production CTB Film Company, KARO-Production
Also known as
Khottabych, Chott@bycz, Hotabičs, Hottabõtsh, Хоттабыч
Director
Pyotr Tochilin
Cast
Vladimir Tolokonnikov
Mark Geykhman
Liva Kruminya
Yuliya Paranova
Mila Lipner
Cast and Crew
Similar films for Khottabych
Odnoklassniki.ru: naCLICKay udachu 3.9
Odnoklassniki.ru: naCLICKay udachu (2013)
Spasti Pushkina 2.6
Spasti Pushkina (2016)
Dublyor 5.8
Dublyor (2012)
Na igre 6.1
Na igre (2009)
Lyubov 2 Morkov 6.0
Lyubov 2 Morkov (2008)
Bastards 6.1
Bastards (2005)
Demobbed 8.1
Demobbed (2000)
The Voroshilov Shooter 7.9
The Voroshilov Shooter (1999)
Shirli-Myrli 7.4
Shirli-Myrli (1995)
Heart of a Dog 8.4
Heart of a Dog (1988)
Ostrov Sokrovishch 8.2
Ostrov Sokrovishch (1988)
Afonya 7.8
Afonya (1975)

Film rating

6.7
Rate 32 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2390
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

JP 2 April 2015, 12:51
почему-то после вашего отзыва вспомнилось:

…“Идеальная женщина”, или “Женщина XXI века”, была последним шедевром Вована Трапезникова, исполненным… Read more…
JP 2 April 2015, 12:51
Цитата (Riddle, 21/08/2006 - 05:50:51):Отсюда и вывод: фильм может понравиться тем, кто знаком с компьютерами, серверами, чатами, электронной… Read more…
