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Poster of SPY x FAMILY CODE: White
8.4
SPY x FAMILY CODE: White - Dubbed trailer
Kinoafisha Films SPY x FAMILY CODE: White
8.4

SPY x FAMILY CODE: White

, 2023
Gekijôban Supai Famirî Kôdo: Howaito
Japan / Action, Animation, Comedy, Anime / 18+
Trailers
Poster of SPY x FAMILY CODE: White
8.4
SPY x FAMILY CODE: White - Dubbed trailer
SPY x FAMILY CODE: White  Dubbed trailer

Synopsis

After receiving an order to be replaced in Operation Strix, Loid decides to help Anya win a cooking competition at Eden Academy by making the principal's favorite meal in order to prevent his replacement. The Forgers decide to travel to the region where the meal originates, but accidentally set off a chain of events which could put the world's peace at risk.

Cast

Takuya Eguchi
Takuya Eguchi
Loid Forger
Atsumi Tanezaki
Anya Forger
Saori Hayami
Saori Hayami
Yor Forger
Hiroyuki Yoshino
Franky Franklin
Yuko Kaida
Yuko Kaida
Sylvia Sherwood
Kensho Ono
Kensho Ono
Yuri Briar
Ken'ichirô Matsuda
Narrator
Ken'ichirô Matsuda
Narrator
Ayane Sakura
Ayane Sakura
Fiona Frost
Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
Henry Henderson
Natsumi Fujiwara
Damian Desmond
Director Kazuhiro Furuhashi, Takashi Katagiri
Writer Ichirô Ôkouchi, Tatsuya Endo
Composer Know Name, Makoto Miyazaki
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2023
Online premiere 31 July 2024
World premiere 22 December 2023
Release date
19 April 2024 American Samoa
25 April 2024 Argentina
25 April 2024 Aruba
18 April 2024 Australia PG
23 April 2024 Austria
18 April 2024 Azerbaijan 12+
17 April 2024 Belgium
25 April 2024 Bolivia
25 April 2024 Brazil 14
26 April 2024 Bulgaria
19 April 2024 Canada
25 April 2024 Chile
30 April 2024 China
25 April 2024 Colombia
25 April 2024 Costa Rica
2 May 2024 Croatia
25 April 2024 Czechia
25 April 2024 Denmark
25 April 2024 Dominican Republic
26 April 2024 Ecuador
25 April 2024 El Salvador
26 April 2024 Finland
17 April 2024 France
23 April 2024 Germany 12
26 April 2024 Great Britain
25 April 2024 Guatemala
25 April 2024 Honduras
1 February 2024 Hong Kong IIA
25 April 2024 Hungary
26 April 2024 Iceland
19 July 2024 India UA
7 February 2024 Indonesia
26 April 2024 Ireland
24 April 2024 Italy
24 April 2024 Jamaica
22 December 2023 Japan G
26 April 2024 Kazakhstan 12+
26 April 2024 Kyrgyzstan
3 May 2024 Latvia N12
3 May 2024 Lithuania N13
25 April 2024 Mexico B
26 April 2024 Moldova AP 12
25 April 2024 Montenegro
25 April 2024 Netherlands 12
18 April 2024 New Zealand
25 April 2024 Nicaragua
26 April 2024 Norway
25 April 2024 Panama
25 April 2024 Paraguay
25 April 2024 Peru
13 March 2024 Philippines
26 April 2024 Poland
25 April 2024 Portugal
18 April 2024 Puerto Rico PG-13
21 June 2024 Romania N/A
25 April 2024 Serbia
8 February 2024 Singapore PG13
25 April 2024 Slovenia
20 March 2024 South Korea 12
19 April 2024 Spain
25 April 2024 Suriname
26 April 2024 Sweden
25 April 2024 Switzerland
19 January 2024 Taiwan 6+
14 March 2024 Thailand G
24 April 2024 Trinidad and Tobago
20 April 2024 UAE TBC
19 April 2024 USA PG-13
24 April 2024 Ukraine
25 April 2024 Uruguay
26 April 2024 Uzbekistan
26 April 2024 Venezuela
10 February 2024 Viet Nam
18 April 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Worldwide Gross $59,677,662
Production Wit Studio, CloverWorks, Toho Animation
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Cartoon rating

8.4
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  92 In the Action genre  31 In the Animation genre  17 In the Comedy genre  14 In the Anime genre  5 In films of Japan  10 In films of 2023  6
Updated 24 July 2026

Film Trailers

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SPY x FAMILY CODE: White - Dubbed trailer
SPY x FAMILY CODE: White Dubbed trailer
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