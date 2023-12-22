After receiving an order to be replaced in Operation Strix, Loid decides to help Anya win a cooking competition at Eden Academy by making the principal's favorite meal in order to prevent his replacement. The Forgers decide to travel to the region where the meal originates, but accidentally set off a chain of events which could put the world's peace at risk.
|19 April 2024
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|Australia
|PG
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|1 February 2024
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|G
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|12+
|26 April 2024
|Kyrgyzstan
|3 May 2024
|Latvia
|N12
|3 May 2024
|Lithuania
|N13
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|Mexico
|B
|26 April 2024
|Moldova
|AP 12
|25 April 2024
|Montenegro
|25 April 2024
|Netherlands
|12
|18 April 2024
|New Zealand
|25 April 2024
|Nicaragua
|26 April 2024
|Norway
|25 April 2024
|Panama
|25 April 2024
|Paraguay
|25 April 2024
|Peru
|13 March 2024
|Philippines
|26 April 2024
|Poland
|25 April 2024
|Portugal
|18 April 2024
|Puerto Rico
|PG-13
|21 June 2024
|Romania
|N/A
|25 April 2024
|Serbia
|8 February 2024
|Singapore
|PG13
|25 April 2024
|Slovenia
|20 March 2024
|South Korea
|12
|19 April 2024
|Spain
|25 April 2024
|Suriname
|26 April 2024
|Sweden
|25 April 2024
|Switzerland
|19 January 2024
|Taiwan
|6+
|14 March 2024
|Thailand
|G
|24 April 2024
|Trinidad and Tobago
|20 April 2024
|UAE
|TBC
|19 April 2024
|USA
|PG-13
|24 April 2024
|Ukraine
|25 April 2024
|Uruguay
|26 April 2024
|Uzbekistan
|26 April 2024
|Venezuela
|10 February 2024
|Viet Nam
|18 April 2024
|Virgin Islands (U.S.)
|PG-13