Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Lyubov 2 Morkov
6.0
Lyubov 2 Morkov - Trailer 2
Kinoafisha Films Lyubov 2 Morkov
6.0

Lyubov 2 Morkov

, 2008
Lyubov 2 Morkov
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Lyubov 2 Morkov
6.0
Lyubov 2 Morkov - Trailer 2
Lyubov 2 Morkov  Trailer 2

Cast

Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Andrei. Gleb
Kristina Orbakayte
Kristina Orbakayte
Andrey Urgant
Andrey Urgant
Lidiya Velezheva
Lidiya Velezheva
Kirill Pletnev
Kirill Pletnev
Olga Orlova
Olga Orlova
Darya Drozdovskaya
Darya Drozdovskaya
Denis Paramonov
Denis Paramonov
Alina Bulynko
Alina Bulynko
Sveta, Marina
Aleksandr Armer
Artist
Darya Balabanova
Efim Banchik
Director Aleksandr Strizhenov, Maksim Pezhemsky
Writer Renat Davletyarov, Andrei Kureichik, Aleksandr Oleynikov
Composer Arkady Ukupnik
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
World premiere 23 December 2008
Release date
23 December 2008 Russia КароПрокат 12+
23 December 2008 Belarus
23 December 2008 Kazakhstan
28 December 2008 USA
23 December 2008 Ukraine
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $19,171,562
Production Interfest, Real Dakota
Also known as
Lyubov 2 Morkov, Lovey 2 Dovey, Milostki-zagwozdki 2, Pahupidi armastus 2, Любов-морква 2, Любовь 2 Морковь, Lyubov-morkov 2

Film rating

6.0
Rate 100 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3286 In the Romantic genre  371 In the Comedy genre  893 In films of Russia  495 In films of 2008  134

Film Trailers

All trailers
Lyubov 2 Morkov - Trailer 2
Lyubov 2 Morkov Trailer 2
Lyubov 2 Morkov - Trailer
Lyubov 2 Morkov Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Lyubov 2 Morkov

Love-Carrot 3
Love-Carrot 3 Comedy
2010, Russia
5.0
The Change-Up
The Change-Up Comedy
2011, USA
7.0
Chances Are
Chances Are Comedy, Romantic, Sci-Fi
1989, USA
7.0
Tyoshcha 2
Tyoshcha 2 Comedy, Family
2025, Russia
5.0
¿Quién es quién?
¿Quién es quién? Comedy
2024, Spain
5.0
Kids for Hire
Kids for Hire Comedy
2017, Russia
4.0
Lyubov-Morkov
Lyubov-Morkov Romantic, Comedy
2007, Russia
6.0
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin
Lyubov-morkov: Vosstaniye mashin Comedy
2023, Russia
4.0
Bad Moms
Bad Moms Comedy
2016, USA
6.0
Tri bogatyrya na dalnikh beregakh
Tri bogatyrya na dalnikh beregakh Adventure, Animation, Comedy
2012, Russia
5.0
Khottabych
Khottabych Family, Comedy, Fairy Tale
2006, Russia
6.0
Il Bisbetico Domato
Il Bisbetico Domato Comedy
1980, Italy
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more