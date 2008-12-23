Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2008
World premiere
23 December 2008
Release date
|23 December 2008
|Russia
| КароПрокат
|12+
|23 December 2008
|Belarus
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|23 December 2008
|Kazakhstan
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|28 December 2008
|USA
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|23 December 2008
|Ukraine
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Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$19,171,562
Production
Interfest, Real Dakota
Also known as
Lyubov 2 Morkov, Lovey 2 Dovey, Milostki-zagwozdki 2, Pahupidi armastus 2, Любов-морква 2, Любовь 2 Морковь, Lyubov-morkov 2