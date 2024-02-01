Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Konets Slavy
1 poster
Going 241
Not going 28
Kinoafisha Films Konets Slavy

Konets Slavy

Konets Slavy 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 241
Not going 28
Konets Slavy - trailer
Konets Slavy  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2024
Online premiere 22 March 2024
World premiere 1 February 2024
Release date
1 February 2024 Russia Централ Партнершип
1 February 2024 Azerbaijan
1 February 2024 Kyrgyzstan
1 February 2024 Moldova
1 February 2024 Tajikistan
Budget 265,000,000 RUR
Worldwide Gross $3,387,736
Production MEM Cinema Production, Yellow, Black & White
Also known as
Konets Slavy, The Buried Talent, Конец Славы
Director
Maryus Vaysberg
Maryus Vaysberg
Cast
Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Sergey Chirkov
Sergey Chirkov
Darya Ursulyak
Darya Ursulyak
Ekaterina Klimova
Ekaterina Klimova
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Cast and Crew

Film rating

6.4
Rate 117 votes
5.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2747 In the Comedy genre  729 In films of Russia  362
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Comon 2 February 2024, 17:05
Это трагикомедия, с уклоном в драму, совсем не комедия. Деревянко сыграл норм, даже покруче чем в некоторых имп фильмах на такую же тему, но в гробу… Read more…
Елена Лупашина 4 February 2024, 18:06
Крутой сюжет и крутые актеры, нет сцен секса и насилия, которыми так изобилует современное кино. То смеешься, то переживаешь, Павел Деревянко отличный актер, проживает роль. Всем советую сходить
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Konets Slavy - trailer
Konets Slavy Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more