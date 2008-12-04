Cast
Cast and Crew
Writer
Elena Laskareva, Anastasiya Volkova, Anastasiya Volkova
Composer
Andrey Zuev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2008
World premiere
4 December 2008
Release date
|4 December 2008
|Russia
| КиноСитиПрокат
|18+
|4 December 2008
|Belarus
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|4 December 2008
|Kazakhstan
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|20 December 2008
|USA
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|4 December 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$3,958,561
Production
Profit, Telesto
Also known as
Tarif Novogodniy, Taryfa noworoczna, The New Year's Rate Plan, Тариф Новогодний, Тариф «Новогодний»