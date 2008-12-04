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Poster of The New Year's Rate Plan
6.7
The New Year's Rate Plan - Trailer
Kinoafisha Films The New Year's Rate Plan
6.7

The New Year's Rate Plan

, 2008
Tarif Novogodniy
Russia / Comedy, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of The New Year's Rate Plan
6.7
The New Year's Rate Plan - Trailer
The New Year's Rate Plan  Trailer

Cast

Valeriya Lanskaya
Valeriya Lanskaya
Alena
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Andrey
Mikhail Porechenkov
Mikhail Porechenkov
Mariya Aronova
Mariya Aronova
Tatyana Orlova
Tatyana Orlova
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Olechka
Boris Korchevnikov
Pashka
Evgeniy Slavskiy
Vadim
Mark Bogatyryov
Mark Bogatyryov
Maks
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Aleksandr Grishayev
Director Evgeniy Bedarev
Writer Elena Laskareva, Anastasiya Volkova, Anastasiya Volkova
Composer Andrey Zuev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2008
World premiere 4 December 2008
Release date
4 December 2008 Russia КиноСитиПрокат 18+
4 December 2008 Belarus
4 December 2008 Kazakhstan
20 December 2008 USA
4 December 2008 Ukraine
Worldwide Gross $3,958,561
Production Profit, Telesto
Also known as
Tarif Novogodniy, Taryfa noworoczna, The New Year's Rate Plan, Тариф Новогодний, Тариф «Новогодний»

Film rating

6.7
Rate 52 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2372 In the Comedy genre  596 In the Sci-Fi genre  308 In films of Russia  283 In films of 2008  87

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The New Year's Rate Plan - Trailer
The New Year's Rate Plan Trailer
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