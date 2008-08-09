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Poster of Choke
6.0
Choke - Trailer
Kinoafisha Films Choke
6.0

Choke

, 2008
Choke
USA / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Choke
6.0
Choke - Trailer
Choke  Trailer

Cast

Sam Rockwell
Sam Rockwell
Victor Mancini
Anjelica Huston
Anjelica Huston
Ida J. Mancini
Brad William Henke
Bijou Phillips
Bijou Phillips
Paz de la Huerta
Paz de la Huerta
Jonah Bobo
Young Victor
Matt Gerald
Matt Gerald
Kelly Macdonald
Kelly Macdonald
Paige Marshall
Kathryn Alexander
Agnes
Kathryn Alexander
Agnes
Teodorina Bello
Jamaican Lady
Kate Blumberg
Edwin's Wife
Director Clark Gregg
Writer Clark Gregg, Chuck Palahniuk
Composer Nathan Larson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2008
Online premiere 9 August 2008
World premiere 9 August 2008
Release date
15 January 2009 Russia Кино без границ
30 October 2008 Australia
15 January 2009 Belarus
26 September 2008 Brazil
21 January 2009 France TP
26 September 2008 Germany
21 November 2008 Great Britain
13 May 2009 Italy
15 January 2009 Kazakhstan
26 March 2009 Portugal
26 September 2008 USA
15 January 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $3,982,459
Production Fox Searchlight Pictures, ATO Pictures, Contrafilm
Also known as
Choke, Asfixia, Choke - No Sufoco, Aizrīties, Choke - Asfixia, Choke - Der Simulant, Fulladás, Lämbumine, Lời Khó Nói, Soffocare, Tıkanma, Tvrd zalogaj, Udław się, Veliki zalogaj, Zalknutí, Задуха, Пунт, Удушье, セックス・クラブ, 窒息游戏, 窒息遊戲, 窒色

Film rating

6.0
Rate 32 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3254 In the Drama genre  1236 In the Comedy genre  875 In films of USA  1951 In films of 2008  130

Film Trailers

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Choke - Trailer
Choke Trailer
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Quotes

Victor Mancini We are not born equal sinners, or perfect knock-offs of God. The world tells us whether we're heroes or victims. But, we can decide for ourselves.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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