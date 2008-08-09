Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2008
Online premiere
9 August 2008
World premiere
9 August 2008
Release date
|15 January 2009
|Russia
| Кино без границ
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|30 October 2008
|Australia
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|15 January 2009
|Belarus
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|26 September 2008
|Brazil
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|21 January 2009
|France
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|TP
|26 September 2008
|Germany
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|21 November 2008
|Great Britain
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|13 May 2009
|Italy
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|15 January 2009
|Kazakhstan
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|26 March 2009
|Portugal
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|26 September 2008
|USA
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|15 January 2009
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$3,982,459
Production
Fox Searchlight Pictures, ATO Pictures, Contrafilm
Also known as
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