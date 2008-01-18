ProductionCohen Media Group, Frozen River Pictures, Harwood Hunt Productions
Also known as
Frozen River, Río helado, A befagyott folyó, Donmuş ırmak, Frozen River - Auf dünnem Eis, Frozen river - Fiume di ghiaccio, Frozen River (Río helado), Râul îngheţat, Rio Congelado, Río congelado, Rio Gelado, Rzeka ocalenia, Sông Băng, Zaleđena reka, Zaleđena rijeka, Παγωμένο ποτάμι, Замерзшая река, Замръзнала река, Ріка, що змерзла, フローズン・リバー, 冰冻之河, 冰原之心
Film rating
6.7
Rate14 votes
7.1IMDb
Stills
Quotes
Ray EddyWhat if a trooper stops us?
Lila LittlewolfThey're not gonna stop you, you're white.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.