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Poster of Frozen River
6.7
Kinoafisha Films Frozen River
6.7

Frozen River

, 2008
Frozen River
USA / Drama / 18+
Poster of Frozen River
6.7

Cast

Melissa Leo
Melissa Leo
Ray Eddy
Misty Upham
Lila Littlewolf
Mark Boone Junior
Mark Boone Junior
Jacques Bruno
Charlie McDermott
Charlie McDermott
T.J.
James Reilly
Ricky
Dylan Carusona
Jimmy
Jay Klaitz
Guy Versailles
Michael Skye
Billy Three Rivers
John Canoe
Bernie Littlewolf
Nancy Wu
Michael O'Keefe
Trooper Finnerty
Director Courtney Hunt
Writer Courtney Hunt
Composer Peter Golub, Shahzad Ismaily
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2008
World premiere 18 January 2008
Release date
18 January 2008 Russia 18+
19 February 2009 Australia
15 April 2009 Belgium
20 February 2009 Brazil
20 November 2009 Denmark
7 January 2009 France
17 July 2009 Great Britain
12 March 2009 Greece
17 July 2009 Ireland
13 March 2009 Italy
30 January 2010 Japan
18 January 2008 Kazakhstan
7 November 2008 Mexico
5 February 2009 Netherlands
1 January 2009 Portugal
4 September 2009 Spain
2 January 2009 Sweden
10 April 2009 Switzerland
6 November 2009 Taiwan
29 May 2009 Turkey
5 September 2008 USA
18 January 2008 Ukraine
6 February 2009 Uruguay
31 October 2008 Venezuela
MPAA R
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $5,457,664
Production Cohen Media Group, Frozen River Pictures, Harwood Hunt Productions
Also known as
Frozen River, Río helado, A befagyott folyó, Donmuş ırmak, Frozen River - Auf dünnem Eis, Frozen river - Fiume di ghiaccio, Frozen River (Río helado), Râul îngheţat, Rio Congelado, Río congelado, Rio Gelado, Rzeka ocalenia, Sông Băng, Zaleđena reka, Zaleđena rijeka, Παγωμένο ποτάμι, Замерзшая река, Замръзнала река, Ріка, що змерзла, フローズン・リバー, 冰冻之河, 冰原之心

Film rating

6.7
Rate 14 votes
7.1 IMDb
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