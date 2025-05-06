Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Heathers
7.1
Heathers - Trailer
Kinoafisha Films Heathers
7.1

Heathers

, 1988
Heathers
USA / Mystery, Crime, Drama, Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Heathers
7.1
Heathers - Trailer
Heathers  Trailer

Cast

Winona Ryder
Winona Ryder
Veronica Sawyer
Christian Slater
Christian Slater
Jason 'J.D.' Dean
Shannen Doherty
Shannen Doherty
Heather Duke
Lisanne Falk
Heather McNamara
Kim Walker
Heather Chandler
Lance Fenton
Kurt Kelly
Penelope Milford
Pauline Fleming
Glenn Shadix
Father Ripper
Patrick Labyorteaux
Ram Sweeney
Jeremy Applegate
Peter Dawson
Writer Daniel Waters
Composer David Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1988
World premiere 1 October 1988
Release date
31 March 1989 Russia 16+
19 April 1990 Australia
19 April 1989 Brazil
31 March 1989 Canada
29 July 1994 Denmark
31 July 1991 France
31 March 1989 Germany
17 November 1989 Great Britain
28 September 1989 India
31 March 1989 Ireland
13 March 1990 Italy
8 December 1990 Japan
31 March 1989 Kazakhstan
31 March 1989 Philippines
9 August 1990 Portugal
19 July 1990 Spain
12 October 1990 Sweden
31 March 1989 USA
31 March 1989 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $1,171,212
Production New World Pictures, Cinemarque Entertainment
Also known as
Heathers, Lethal Attraction, Smrtící atrakce, Смертельное влечение, Escuela de jóvenes asesinos, Häxor, läxor och dödliga lektioner, Jóvenes asesinos: atracción letal, Smrtící přitažlivost, हेदर्स, Atração Mortal, Fatal Game, Fatal Games, Gyilkos játékok, Heatherice, Heteros, Las Heathers, Los brezos salvajes, Malkot Ha-Keata, O'limga olib keladigan jalb qilish, Ölümcül cazibə, Schegge di follia, Scoala tinerilor asasini, Série noire au campus, Śmiertelne zauroczenie, Smrtonosna igra, Westerberg High, Φονικό πάθος, Опасно привличане, Өлімге әкелетін құштарлық, Смертельний потяг, Смртоносна привлачност/Smrtonosna privlačnost, ヘザース ベロニカの熱い日, 希德姐妹幫, Heathers - Häxor, läxor och dödliga lektioner

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
Heathers - Trailer
Heathers Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Heathers

Quotes

Heather Chandler Well, fuck me gently with a chainsaw. Do I look like Mother Teresa? If I did, I probably wouldn't mind talking to the geek squad!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Heathers

Forbidden Fruits
Forbidden Fruits Comedy, Horror, Adaptation
2026, USA
6.0
Mermaids
Mermaids Drama, Romantic, Comedy
1990, USA
6.0
Heathers: The Musical
Heathers: The Musical Comedy, Musical
2022, Great Britain / USA
7.0
Saved!
Saved! Drama, Comedy
2004, USA
6.0
Mean Girls
Mean Girls Comedy
2004, USA
7.0
Thirteen
Thirteen Drama
2003, USA
6.0
Ghost World
Ghost World Comedy, Drama
2001, USA / Great Britain / Germany
7.0
Girl, Interrupted
Girl, Interrupted Biography, Drama
1999, Germany / USA
7.0
But I'm a Cheerleader
But I'm a Cheerleader Romantic, Comedy, Drama
1999, USA
6.0
Romy and Michele's High School Reunion
Romy and Michele's High School Reunion Comedy
1997, USA
6.0
The Craft
The Craft Drama, Fantasy, Horror
1996, USA
6.0
Clueless
Clueless Romantic, Comedy
1995, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more