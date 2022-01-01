К отечественному кинематографу можно относиться по-разному, но бокс-офис убедительно доказывает, что с каждым годом по-настоящему хороших российских фильмов становится, к счастью, всё больше. Докажет это и 2018 год, в ходе которого поклонников отечественного кинематографа ждет несколько десятков исключительно интригующих новинок. В числе самых ожидаемых – спортивные драмы «Лед» и «Тренер», военные драмы «Т-34» и «Собибор», увлекательные фантастические блокбастеры «Рубеж» и «Черновик» и еще много всего интересного. «Киноафиша» рекомендует лучшие русские фильмы, премьера которых запланирована на 2018 год.

Топ 10 самых ожидаемых русских фильмов 2018

Селфи

Экранизации популярны не только в Голливуде, но и в российском кинематографе, и очередным подтверждением этого станет триллер «Селфи», главную роль в котором играет Константин Хабенский, а компанию ему составляет Федор Бондарчук. Главный герой фильма, остроумный и циничный телеведущий Богданов, обнаруживает, что его жизнью завладел двойник – а самому Богданову в этой идеальной жизни места не осталось. Разумеется, главному герою, у которого «украли» его жизнь, никто не верит – и Богданову только при помощи дочери предстоит бороться с собственной копией, попутно осознавая, что двойник на самом деле лучше и честнее его самого.

Собибор

Историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

О чём говорят мужчины. Продолжение

Вот уже много лет замечательный «Квартет И» регулярно радует зрителей все новыми «жизненными» комедиями, и в 2018 году нас ждет продолжение картины «О чем говорят мужчины», в которой главные герои в исполнении Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра Демидова и Ростислава Хаита отправляются в Петербург. Очень теплое, незатейливое, жизненное и позитивное кино от «Квартета И» на этот раз объединяет комедию с популярным жанром «роуд-муви» - и главным героям, разумеется, по дороге в Петербург предстоит пережить немало увлекательных приключений и разрешить немало жизненно-философских вопросов.

Танкисты

Отечественный кинематограф продолжает «коллекционировать» исторические драмы, которые, без преувеличения, у наших режиссеров действительно получаются исключительно достойными. Как раз ко Дню защитника отечества в прокат выходят «Танкисты» - военно-историческая драма, основанная на реальных событиях и повествующая о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага.

Лед

Одна из самых ожидаемых отечественных картин 2018 года, спортивная драма «Лед» порадует зрителей не столько мелодраматическими поворотами сюжета или звездным кастом, сколько настоящим накалом страстей – ведь именно в профессиональном спорте, спорте высоких достижений, эмоций много как нигде. «Лед» расскажет о юной Наде, фигуристке из Иркутска, которая получает травму, угрожающую блистательной карьере. Однако на помощь девушке приходит неожиданный знакомец – хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви.

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Черновик

В списке самых ожидаемых экранизаций 2018 года одно из первых мест по праву занимает «Черновик» - очередной фильм, снятый по роману одного из самых знаменитых отечественных фантастов, Сергея Лукьяненко, и к тому же отличающийся звездным кастом: главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Фэнтези-боевик отправит главного героя, молодого москвича Кирилла, в захватывающее дух путешествие по параллельным мирам, на границе которых ему предстоит поработать «таможенников». Кириллу предстоит выяснить, что привычная ему реальность – это не более чем лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует.

Первые

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.

Непрощенный

Одной из главных новинок отечественного кинематографа 2018 года гарантированно станет драма «Непрощенный», основанная не просто на реальных событиях, но на событиях нашумевших. Создатели «Непрощенного» переосмыслят историю Виталия Калоева, который в результате авиакатастрофы лишился семьи и решил взять справедливость в свои руки, чтобы виновные в катастрофе понесли наказание. Роль Виталия Калоева сыграл в фильме Дмитрий Нагиев, который уже давно доказал, что блестяще справляется не только с комедийными амплуа, но и с куда более сложными драматическими ролями.