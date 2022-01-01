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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Лучшие детские фильмы и мультфильмы 2017

Лучшие детские фильмы и мультфильмы 2017

Фильмов и мультфильмов, рассчитанных на детскую и семейную аудиторию, в 2017 году выйдет множество – новинками зрителей порадует как отечественный кинематограф, так и зарубежный кинорынок. Киноафиша.info представляет список лучших российских и голливудских детских фильмов и мультфильмов 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Монстр траки
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.0
Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
анимация 2017, США / Австралия / Дания
7.0
Зверопой
Зверопой
мюзикл, анимация 2016, США
7.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.0
Рыбки
Рыбки
анимация, приключения 2016, США
4.0
Смурфики: Затерянная деревня
Смурфики: Затерянная деревня
комедия, анимация 2017, США
6.0
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, анимация, семейный 2017, Россия
7.0
Рок Дог
Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.0
Спарк. Герой вселенной
Спарк. Герой вселенной
анимация, семейный 2016, Корея / Канада
6.0
Капитан Подштанник
Капитан Подштанник
анимация, комедия 2017, США
6.0
Тачки 3
Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.0
Гадкий я 3
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.0
Подводная эра
Подводная эра
анимация, приключения 2017, Испания
6.0
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
Эмоджи фильм
Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.0
Птичий дозор
Птичий дозор
анимация 2016, Германия
7.0
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
анимация, комедия, приключения 2017, США / Дания
6.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Маленький вампир
Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0

Топ 10 самых ожидаемых российских и зарубежных мультфильмов 2017 года

 

Монстр-траки

Дата премьеры в России: 5 января 2017

В главных ролях: Лукас Тилл, Роб Лоу, Томас Леннон, Джейн Леви, Эми Райан, Барри Пеппер, Дэнни Гловер

«Монстр-траки» - история старшеклассника по имени Трипп (его роль сыграл звезда фильмов серии «Люди Икс» Лукас Тилл), который ведет жизнь обычного подростка в маленьком и скучном городишке. У Триппа – необычное хобби: из обломков старых автомобилей он собирает собственный монстр-трак. Размеренной жизни Триппа приходит конец, когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание – и старшеклассник неожиданно обзаводится вполне одушевленным монстр-траком и, по совместительству, настоящим другом, за которым, однако, ведут настоящую охоту представители нефтедобывающей корпорации.

Дублированный трейлер:

 

Лего Фильм: Бэтмен

Дата премьеры в России: 9 февраля 2017

В главных ролях: Рэйф Файнс, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Кэри

«Мультяшное» переосмысление классической истории противостояния Бэтмена и Джокера, «Лего фильм: Бэтмен» стал одной из самых кассовых и самых удачных анимационных лент 2017 года, который сумел буквально влюбить в себя как кинокритиков, так и зрителей. В российском прокате главных героев мультфильма о Бэтмене озвучивали звезда «Камеди Клаб» Александр Ревва, певица Зара и другие звезды.

Дублированный трейлер:

 

Зверопой

Дата премьеры в России: 2 марта 2017

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Сет Макфарлейн, Ник Офферман, Тэрон Эджертон, Питер Серафинович, Ник Кролл, Джон Си Райли, Дженнифер Сондерс

«Зверопой» - трогательная музыкальная история об импресарио балансирующего на грани банкротства театра, который, чтобы поправить свои дела, устраивает в театре конкурс певцов и по ошибке назначает огромный, непосильный для себя приз. Участники конкурса, разумеется, об этом не знают – и демонстрируют таланты, мечтая о славе, известности и признании. В оригинале героев-зверей озвучили голливудские звезды - Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон и другие.

Дублированный трейлер на русском языке:

 

Босс-молокосос

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Алек Болдуин, Джимми Киммел, Пэттон Освальт

Младший сын в семействе Темлтонов родился не таким, как все – малыш с рождения демонстрирует задатки въедливейшего начальника и недюжинные таланты интригана, что, конечно же, не нравится его 7-летнему старшему брату. Пытаясь вернуть внимание родителей, старший сын неожиданно выясняет, что вокруг его младшего братца закручивается настоящая интрига, угрожающая всему человечеству – и теперь так непохожим друг на друга братьям предстоит помириться, спасти родителей и доказать, что любовь – это бесконечная сила.

Дублированный трейлер:

 

Смурфики: Затерянная деревня

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Джо Манганьелло, Мэнди Пэтинкин, Рэйн Уилсон, Деми Ловато

Миниатюрные синие сказочные герои, знакомые детям по мультфильмам и игрушкам, возвращаются в новой анимационной ленте, действие которой разворачивается вокруг Смурфетты. Главная героиня однажды понимает, что у всех обитателей деревни смурфиков есть свое занятие – и только у Смурфетты, единственной в деревне девочки-смурфика, никакой особой миссии нет. Чтобы узнать, в чем ее предназначение, Смурфетта отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий – героине и ее друзьям предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.

Дублированный трейлер:

 

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Дата премьеры в России: 20 апреля 2017

В главных ролях: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев

Российский мультфильм, снятый по сказочной повести Александра Волкова, познакомит детей с героями, которых прекрасно помнят их родители. В центре сюжета – коварный Урфин Джюс, который решил захватить всю Волшебную страну при помощи армии своих солдат-дуболомов. К счастью для обитателей Волшебной страны, в Изумрудный город попадает обычная девочка Элли, которой, чтобы вернуться домой, придется с помощью новых друзей – Страшилы, Дровосека и Льва – придумать способ победить Урфина Джюса. Персонажей сказочного мультфильма озвучили отечественные звезды - Константин Хабенский, Сергей Шнуров и Дмитрий Дюжев.

 

Капитан Подштанник

Дата премьеры в России: 2 июня 2017

В главных ролях: Кевин Харт, Эд Хелмс, Томас Миддлдитч, Ник Кролл, Келли Осборн, Нэнси Картрайт, Джордан Пил, Райан Дорси

Пожалуй, самый необычный представитель анимационного жанра, премьера которого назначена на 2017 год, «Капитан Подштанник» - история о самом неожиданном супергерое, которого только можно себе представить. По сюжету мультфильма двум детям удается загипнотизировать директора школы и убедить его в том, что он – супергерой с необычным прозвищем Капитан Подштанник, который спасает мир и побеждает злодеев в одних трусах.

Трейлер:

 

Тачки 3

Дата премьеры в России: 15 июня 2017

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Арми Хаммер, Натан Филлион, Керри Вашингтон

Продолжение популярной серии мультфильмах о Молнии Маккуине, «Тачки 3» вновь расскажет об уже полюбившихся зрителям героях – на этот раз Молнии предстоит столкнуться лицом к лицу с новым поколением гонщиков и попытаться доказать им, что он все еще лучший гоночный автомобиль во всем мире. В «Тачках 3» главных героев, по традиции, озвучивали голливудские звезды - Оуэн Уилсон, Арми Хаммер, Натан Филлион и Керри Вашингтон.

Дублированный трейлер:

 

Гадкий я 3

Дата премьеры в России: 29 июня 2017

В главных ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл

Бальтазару Брэтту, звезде детских фильмов из восьмидесятых, удается придумать план, который позволит ему захватить мировое господство. А тем временем у Грю появится новая напасть – брат-близнец Дрю. Теперь главному герою предстоит не только спасать мир от нового злодея, но и конкурировать с давно потерянным и вдруг нашедшимся вредным братцем.

Дублированный трейлер:

 

Садко

Дата премьеры в России: 12 октября 2017

Отечественный кинематограф продолжает радовать нас полнометражными мультфильмами по русским народным сказкам: под занавес 2017 года на экранах кинотеатров появится «Садко», мультфильм, главным героем которого станет одноименный сказочный герой. В сказочной семейной комедии Садко, веселому гусляру, предстоит выполнить наказ новгородского князя, сразиться за настоящую любовь и победить подводную ведьму Барракуду.

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