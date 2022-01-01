Фильмов и мультфильмов, рассчитанных на детскую и семейную аудиторию, в 2017 году выйдет множество – новинками зрителей порадует как отечественный кинематограф, так и зарубежный кинорынок. Киноафиша.info представляет список лучших российских и голливудских детских фильмов и мультфильмов 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим фильмам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Топ 10 самых ожидаемых российских и зарубежных мультфильмов 2017 года

Монстр-траки

Дата премьеры в России: 5 января 2017

В главных ролях: Лукас Тилл, Роб Лоу, Томас Леннон, Джейн Леви, Эми Райан, Барри Пеппер, Дэнни Гловер

«Монстр-траки» - история старшеклассника по имени Трипп (его роль сыграл звезда фильмов серии «Люди Икс» Лукас Тилл), который ведет жизнь обычного подростка в маленьком и скучном городишке. У Триппа – необычное хобби: из обломков старых автомобилей он собирает собственный монстр-трак. Размеренной жизни Триппа приходит конец, когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание – и старшеклассник неожиданно обзаводится вполне одушевленным монстр-траком и, по совместительству, настоящим другом, за которым, однако, ведут настоящую охоту представители нефтедобывающей корпорации.

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Лего Фильм: Бэтмен

Дата премьеры в России: 9 февраля 2017

В главных ролях: Рэйф Файнс, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Кэри

«Мультяшное» переосмысление классической истории противостояния Бэтмена и Джокера, «Лего фильм: Бэтмен» стал одной из самых кассовых и самых удачных анимационных лент 2017 года, который сумел буквально влюбить в себя как кинокритиков, так и зрителей. В российском прокате главных героев мультфильма о Бэтмене озвучивали звезда «Камеди Клаб» Александр Ревва, певица Зара и другие звезды.

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Зверопой

Дата премьеры в России: 2 марта 2017

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Сет Макфарлейн, Ник Офферман, Тэрон Эджертон, Питер Серафинович, Ник Кролл, Джон Си Райли, Дженнифер Сондерс

«Зверопой» - трогательная музыкальная история об импресарио балансирующего на грани банкротства театра, который, чтобы поправить свои дела, устраивает в театре конкурс певцов и по ошибке назначает огромный, непосильный для себя приз. Участники конкурса, разумеется, об этом не знают – и демонстрируют таланты, мечтая о славе, известности и признании. В оригинале героев-зверей озвучили голливудские звезды - Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон и другие.

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Босс-молокосос

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Алек Болдуин, Джимми Киммел, Пэттон Освальт

Младший сын в семействе Темлтонов родился не таким, как все – малыш с рождения демонстрирует задатки въедливейшего начальника и недюжинные таланты интригана, что, конечно же, не нравится его 7-летнему старшему брату. Пытаясь вернуть внимание родителей, старший сын неожиданно выясняет, что вокруг его младшего братца закручивается настоящая интрига, угрожающая всему человечеству – и теперь так непохожим друг на друга братьям предстоит помириться, спасти родителей и доказать, что любовь – это бесконечная сила.

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Смурфики: Затерянная деревня

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Джо Манганьелло, Мэнди Пэтинкин, Рэйн Уилсон, Деми Ловато

Миниатюрные синие сказочные герои, знакомые детям по мультфильмам и игрушкам, возвращаются в новой анимационной ленте, действие которой разворачивается вокруг Смурфетты. Главная героиня однажды понимает, что у всех обитателей деревни смурфиков есть свое занятие – и только у Смурфетты, единственной в деревне девочки-смурфика, никакой особой миссии нет. Чтобы узнать, в чем ее предназначение, Смурфетта отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий – героине и ее друзьям предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.

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Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Дата премьеры в России: 20 апреля 2017

В главных ролях: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев

Российский мультфильм, снятый по сказочной повести Александра Волкова, познакомит детей с героями, которых прекрасно помнят их родители. В центре сюжета – коварный Урфин Джюс, который решил захватить всю Волшебную страну при помощи армии своих солдат-дуболомов. К счастью для обитателей Волшебной страны, в Изумрудный город попадает обычная девочка Элли, которой, чтобы вернуться домой, придется с помощью новых друзей – Страшилы, Дровосека и Льва – придумать способ победить Урфина Джюса. Персонажей сказочного мультфильма озвучили отечественные звезды - Константин Хабенский, Сергей Шнуров и Дмитрий Дюжев.

Капитан Подштанник

Дата премьеры в России: 2 июня 2017

В главных ролях: Кевин Харт, Эд Хелмс, Томас Миддлдитч, Ник Кролл, Келли Осборн, Нэнси Картрайт, Джордан Пил, Райан Дорси

Пожалуй, самый необычный представитель анимационного жанра, премьера которого назначена на 2017 год, «Капитан Подштанник» - история о самом неожиданном супергерое, которого только можно себе представить. По сюжету мультфильма двум детям удается загипнотизировать директора школы и убедить его в том, что он – супергерой с необычным прозвищем Капитан Подштанник, который спасает мир и побеждает злодеев в одних трусах.

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Тачки 3

Дата премьеры в России: 15 июня 2017

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Арми Хаммер, Натан Филлион, Керри Вашингтон

Продолжение популярной серии мультфильмах о Молнии Маккуине, «Тачки 3» вновь расскажет об уже полюбившихся зрителям героях – на этот раз Молнии предстоит столкнуться лицом к лицу с новым поколением гонщиков и попытаться доказать им, что он все еще лучший гоночный автомобиль во всем мире. В «Тачках 3» главных героев, по традиции, озвучивали голливудские звезды - Оуэн Уилсон, Арми Хаммер, Натан Филлион и Керри Вашингтон.

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Гадкий я 3

Дата премьеры в России: 29 июня 2017

В главных ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл

Бальтазару Брэтту, звезде детских фильмов из восьмидесятых, удается придумать план, который позволит ему захватить мировое господство. А тем временем у Грю появится новая напасть – брат-близнец Дрю. Теперь главному герою предстоит не только спасать мир от нового злодея, но и конкурировать с давно потерянным и вдруг нашедшимся вредным братцем.

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Садко

Дата премьеры в России: 12 октября 2017

Отечественный кинематограф продолжает радовать нас полнометражными мультфильмами по русским народным сказкам: под занавес 2017 года на экранах кинотеатров появится «Садко», мультфильм, главным героем которого станет одноименный сказочный герой. В сказочной семейной комедии Садко, веселому гусляру, предстоит выполнить наказ новгородского князя, сразиться за настоящую любовь и победить подводную ведьму Барракуду.