В 1 сезоне 30 серии сериала «Идеальное соревнование» Тянь Жи признается в любви Жу Си. Семейство Хо ищет для компании выход из кризиса, а Ю Цин пытается вернуть бывшего возлюбленного. Фэнь Цин подозревает, что у ее парня появилась другая девушка.