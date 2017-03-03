В 1 сезоне 30 серии сериала «Идеальное соревнование» Тянь Жи признается в любви Жу Си. Семейство Хо ищет для компании выход из кризиса, а Ю Цин пытается вернуть бывшего возлюбленного. Фэнь Цин подозревает, что у ее парня появилась другая девушка.
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