В 1 сезоне 9 серии сериала «Идеальное соревнование» из-за скандальных посетителей Фэнь Цин получает важный урок по обслуживанию клиентов. Шао Вэй поддерживает решение Чэнь Яна уйти из дома, а Тин Энь устраивает новое испытание для ученицы.
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