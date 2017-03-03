В 1 сезоне 25 серии сериала «Идеальное соревнование» бабушка Хо делает щедрый подарок девушке внука. Фэнь Цин начинает встречаться с Тин Энем, Жу Си пытается жить дальше, а Тянь Жи поддерживает новую подругу после ее проигрыша в битве невест.
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