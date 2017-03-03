В 1 сезоне 27 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь пытается пережить предательство младшего брата и разрыв связей с семьей. Жу Си надеется вернуть мужчину в высокую кухню, однако он проводит время на рынке и поселяется у Фэнь Цин.