В 1 сезоне 27 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь пытается пережить предательство младшего брата и разрыв связей с семьей. Жу Си надеется вернуть мужчину в высокую кухню, однако он проводит время на рынке и поселяется у Фэнь Цин.
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