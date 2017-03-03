В 1 сезоне 26 серии сериала «Идеальное соревнование» шеф-повар решает взять вину на себя и покинуть пост генерального директора, чтобы компания не понесла убытки. Вся семья беспокоится об исчезновении Тин Эня, однако Фэнь Цин удается его отыскать.