В 1 сезоне 3 серии сериала «Идеальное соревнование» Жу Си пишет прекрасный отзыв о блюдах шеф-повара ресторана «Ля мур». Тин Энь передает должность директора в семейной компании младшему брату, а Фэнь Цин находит редкий рецепт по просьбе бизнесмена.
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