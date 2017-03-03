В 1 сезоне 2 серии сериала «Идеальное соревнование» Фэнь Цин сама признает свое поражение от повара из элитного ресторана. Из-за погибшей младшей сестры Тин Энь соглашается обучить талантливую девушку коронным блюдам с карри за семь дней.
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