В 1 сезоне 12 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь доказывает ученице, что не признавался ей в чувствах в нетрезвом состоянии. Фэнь Цин извиняется перед начальником за недоразумение, а бабушка семейства Хо оказывается в больнице.
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