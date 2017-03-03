В 1 сезоне 12 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь доказывает ученице, что не признавался ей в чувствах в нетрезвом состоянии. Фэнь Цин извиняется перед начальником за недоразумение, а бабушка семейства Хо оказывается в больнице.