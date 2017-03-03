В 1 сезоне 28 серии сериала «Идеальное соревнование» Тянь Жи рассказывает Жу Си, что на самом деле произошло с его невестой. Шао Вэй получает совет от богатого отца, Фэнь Цин защищает брата перед начальством, а Тин Энь решает, как жить дальше.
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