В 1 сезоне 28 серии сериала «Идеальное соревнование» Тянь Жи рассказывает Жу Си, что на самом деле произошло с его невестой. Шао Вэй получает совет от богатого отца, Фэнь Цин защищает брата перед начальством, а Тин Энь решает, как жить дальше.