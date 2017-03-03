В 1 сезоне 10 серии сериала «Идеальное соревнование» после ссоры с Шао Вэем из-за младшего брата Фэнь Цин не может сосредоточиться на кухне. Жу Си не оставляет попыток впечатлить шеф-повара «Ля мур», а Тин Энь влюбляется в свою помощницу.