В 1 сезоне 6 серии сериала «Идеальное соревнование» повар требует от Фэнь Цин выбрать между рестораном и ночным рынком, однако девушка решает остаться с приятелями. Из гордости Тин Энь не может попросить ученицу вернуться назад.