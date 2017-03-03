В 1 сезоне 6 серии сериала «Идеальное соревнование» повар требует от Фэнь Цин выбрать между рестораном и ночным рынком, однако девушка решает остаться с приятелями. Из гордости Тин Энь не может попросить ученицу вернуться назад.
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