В 1 сезоне 31 серии сериала «Идеальное соревнование» торговцы борются против сноса ночного рынка и устраивают на улице акцию протеста. Фэнь Цин пытается выяснить у возлюбленного, почему семейство Хо внезапно решило продать землю ярмарки.
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