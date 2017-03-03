В 1 сезоне 23 серии сериала «Идеальное соревнование» бабушка шеф-повара признается внуку, что знала о его фальшивой помолвке. Тин Энь приглашает Фэнь Цин съездить на ферму, а Жу Си пытается помочь отцу встретиться со сбежавшим из дома сыном.