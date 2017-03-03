В 1 сезоне 15 серии сериала «Идеальное соревнование» Фэнь Цин возвращается к работе на рынке и пытается разобраться в своих чувствах к шеф-повару. Шао Вэй поддерживает старшую сестру в стремлении завоевать расположение Тин Эня.