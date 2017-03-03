В 1 сезоне 18 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь встречается с бывшим возлюбленным погибшей сестры. Шеф-повар использует Фэнь Цин, чтобы не жениться по расчету на Жу Си, а Шао Вэй мечтает завести семью с лучшей подругой.
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