В 1 сезоне 24 серии сериала «Идеальное соревнование» Сяо Бин рассказывает подмастерью, что всем давно известно о корыстных планах Ю Цин, невесты Тян Жи. Фэнь Цин помогает родителям понять привередливого в еде сына и признается в любви Тин Эню.