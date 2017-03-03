В 1 сезоне 24 серии сериала «Идеальное соревнование» Сяо Бин рассказывает подмастерью, что всем давно известно о корыстных планах Ю Цин, невесты Тян Жи. Фэнь Цин помогает родителям понять привередливого в еде сына и признается в любви Тин Эню.
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