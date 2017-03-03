В 1 сезоне 21 серии сериала «Идеальное соревнование» Тин Энь пытается выяснить, что к нему на самом деле испытывает его фальшивая невеста. Фэнь Цин не может привыкнуть к богатым родственникам повара, а Жу Си начинает заигрывать с Тян Жи.