В 1 сезоне 20 серии сериала «Идеальное соревнование» Фэнь Цин пытается справиться с обязанностями невестки Хо. Девушке необходимо выполнить задания по каллиграфии и флористике, а Жу Си сталкивается с проблемами в готовке и уборке дома.
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